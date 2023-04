Transcendent victòria del Covisa Manresa FS en el vibrant duel que va enfrontar els bagencs amb el FS Picassent (6 a 5). El triomf dels manresans, combinat amb la derrota del FC Cerdanyola a la pista del Futsal Barceloneta (6 a 3) propicia que el conjunt entrenat per Borja Burgos s’enfili fins al segon lloc de la taula classificatòria quan només falten tres jornades per al final de la fase regular de la lliga.

Els amfitrions van sotmetre el seu oponent durant els primers noranta segons de la confrontació i van generar tres ocasions, però una acció d’estratègia dels valencians, arran d’un servei de banda, va donar avantatge a la formació entrenada per Vicent Carrasco (min 2). La iniciativa ofensiva va correspondre als manresans durant els primers vuit minuts de joc i Santa i Iker Torné van estavellar dues rematades al pal. Els perillosos contracops dels visitants van restar confiança als locals, però una gardela d’Àlex Terraga va permetre el Covisa Manresa FS reequilibrar el marcador (min 10). Dos minuts després, una altra acció d’estratègia va propiciar l’1 a 2.

La determinació ofensiva dels blanc-i-vermells a l’inici de la represa va fonamentar la remuntada (3 a 2). Álex Serra va restablir les taules (min 24), però Gerard Noguera i Xavi Cols van replicar (5 a 3). El partit semblava encarrilat. Malauradament, una pilota perduda per Iker Torné i una jugada afortunada van facilitar al FS Picassent eixugar el seu desavantatge quan faltaven sis minuts per al final (5 a 5). Iker Torné es va refer i una magnífica assistència del pivot a Àlex Terraga quan només faltaven trenta segons per al final va propiciar l’anhelada victòria manresana.