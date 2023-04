Triomf cabdal per segellar la permanència a la Segona Divisió Nacional. El Sala 5 Martorell ha guanyat, aquesta nit, a la pista del cuer Gran Canària FS (3 a 4) i amplia fins a vuit punts la diferència amb el catorzè classificat, el madrileny CDE El Valle, la primera formació implicada a la zona de descens, quan només falten quatre jornades (12 punts) per finalitzar la lliga. A hores d'ara, els martorellencs sumen 25 punts i els madrilenys n'acumulen només 17. Els altres dos equips que baixarien serien el castellanolleonès Atlético Benavente (16 punts) i el canari Gran Canària FS (13).

Els gols materialitzats pels tanques Abdelmalik Akarkach (min 11) i Pau Albacete (min 14) han fonamentat la victòria del conjunt entrenat per Víctor González, tot i que el local Adri Orellana ha minimitzat, de seguida, el desavantatge del seu equip (1 a 2). En el darrer minut del primer període, Ferran Ruiz Ferru ha marcat l'1 a 3 i Pavel Pérez ha incrementat la diferència als cinc minuts de la represa (1 a 4). Malgrat tot, els amfitrions no han defallit i els gols de Jon (min 28) i Martos (min 31) han obligat els martorellencs a maldar per aconseguir l'anhelada victòria fins el darrers segons de la confrontació.

Els altres resultats de la 26a jornada de la Segona Divisió Nacional han estat els següents: Atlético Benavente, 1 CD Leganés, 2; Peníscola FS, 3 Burela FS, 1; CDE El Valle, 2 Reial Betis Futsal B, 7; CD El Ejido Futsal, 5 Unión África Ceutí, 4; Full Energía Saragossa, 5 Barça Atlètic, 3; O'Parrulo Ferrol, 5 Sala 10 Saragossa, 5 i FS Alzira, 4 CFS Bisontes de Castelló, 3.