Un punt per mantenir la cinquena posició a la classificació, la darrera que facilita l’accés a les eliminatòries d’ascens a la Primera Divisió RFEF. El Centre d’Esports Manresa va esdevenir un bastió defensiu insuperable per al CF Badalona Futur, va signar un empat sense gols al terreny de joc dels escapulats i, quan només falten quatre jornades per al final de la lliga, depèn dels seu propi rendiment i resultats per disputar les anhelades fases d’ascens.

No endebades, la ratxa sense conèixer la derrota dels blanc-i-vermells ja és de nou partits (tres victòries i sis empats). D’aquesta mitja dotzena d’igualades, cinc han estat a zero. En aquest tram de la competició, els manresans només han encaixat tres gols i han puntuat en els cinc desplaçaments que han hagut d’afrontar

Després de segellar la permanència virtual a la Segona Divisió RFEF, el duel a Badalona era tot un desafiament per al CE Manresa. Els escapulats van ser el primer oponent que es va imposar a l’estadi del Congost (1 a 2) i, una vegada revertida la nefasta trajectòria que va conduir un equip configurat per lluitar per pujar de categoria a maldar per eludir la zona de descens, els badalonins podien situar-se a només tres punts del CE Manresa si sotmetien el conjunt dirigit per Ferran Costa.

El tècnic originari de Castelldefels va haver d’encarar la confrontació sense comptar amb l’interior Joel Priego, amb una sobrecàrrega als abductors, a més dels tres lesionats de llarga durada (Salva, Joan Castanyer i Uri Pérez) i del lateral esquerre mallorquí Toni Sureda. El davanter Toni Larrosa tampoc va poder jugar com a conseqüència d’una clàusula inclosa en el seu traspàs. El context va incitar Ferran Costa a presentar un onze inicial amb set jugadors de tarannà defensiu. Els amfitrions van assumir la iniciativa ofensiva des del tercer minut de joc contra una formació blanc-i-vermella que va parapetar-se a la seva parcel·la defensiva amb personalitat i determinació. Els locals van intentar esbotzar l’entramat defensiu visitant amb el joc combinatiu com a principal argument, però la seva perseverança va ser estèril. Només van generar una ocasió de gol en tot el partit, en el temps de recuperació del primer període.

En els primers deu minuts de joc, dues de les tres accions de perill creades pels escapulats van tenir un altra gènesi. Un servei de cantonada va habilitar Albert Torras per rematar de cap fora, sense perill (min 5), i Aschalew va tallar un intencionat servei en profunditat de Mateo a Peque Polo (min 11). Entremig, Fran Carbià no va poder controlar amb el pit la centrada des de la posició d’extrem esquerre de Segura (min 8). Una llarguíssima possessió dels visitants va propiciar una falta comesa sobre Dani Reina. El servei directe de Pau Darbra es va perdre per sobre del travesser de la porteria d’Álex Sánchez (min 13).

Set minuts després, Mateo va reclamar un hipotètic penal de Moha. L’àrbitre el va sancionar per haver-lo simulat. A més, a partir de l’equador d’aquest primer període, les aproximacions del CF Badalona Futur cada vegada es van produir amb menys assiduïtat. Sens dubte, el domini del tempo del partit corresponia al CE Manresa i Álex Sánchez, Putxi i Toni Peris imposaven la seva capacitat d’anticipació. Així doncs, la dotzena d’accions de perill generades pels escapulats durant el primer període van ser innòcues. Això sí, ja en el temps de recuperació, un xut ras armat des de la frontal de l’àrea de penal blanc-i-vermella per Mateo va obligar Òscar Pulido a intervenir (min 45+3). Va ser l'única ocasió de gol generada pel CF Badalona Futur.

Ferran Costa va substituir Àlex Iglesias per Javi López a l’inici de la represa. Després de desgastar el seu oponent, els blanc-i-vermells pretenien ser més ambiciosos, en aquest segon període. Un córner executat per Facu García va propiciar la rematada de cap d’Albert Torras per sobre del travesser (min 50) i la sortida d’Òscar Pulido va conjurar el servei en profunditat de Xavi Molina envers Fran Carbià (min 56).

El mig centre navarclí Marc Martínez va reaparèixer després de la seva lesió muscular just abans que un altre córner servit pel lateral argentí habilités Édgar Hernández per rematar de cap. Òscar Pulido va blocar la pilota sense dificultats (min 65). Ashalew va finalitzar una meritòria conducció amb una enverinada assistència envers Noah que la defensa local va encertar a tallar (min 72).

En els últims vuit minuts del segon període i els cinc del temps de recuperació, el CF Badalona Futur va intensificar lleugerament la seva ofensiva. Èrik Rafael (min 85) va replicar el xut per sobre del travesser de Peque Polo (min 82) i Álex Altube (min 89) va obviar assistir els seus companys després d’una incursió coma extrem dret i la seva rematada rasa va facilitar l’aturada d’Òscar Pulido. No en va, en onze dels trenta partits de lliga, el CE Manresa ha deixat la seva porteria a zero.

LA FITXA TÈCNICA. CF BADALONA FUTUR. Álex Sánchez; Facu García, Xavi Molina, Xiker Ozerinjáuregui, Daniel Merchán (Kaiss Mansouri min 87); Sergio Cortés, Juan Antonio Segura, Mateo Enríquez (Dani Hernández min 73); Fran Carbià (Álex Altube min 73), Albert Torras (Édgar Hernández min 58) i Carlos Javier Polo Peque. CE MANRESA. Òscar Pulido; Aschalew, Putxi, Moha, Toni Peris (Antonio Pelegrín min 84); Dani Reina (Marc Martínez min 62), Álex Sánchez, Àlex Iglesias (Javi López min 46); Pau Darbra (Marc Cuello min 93), Noah (Èrik Rafael min 84) i Jaume Pascual. ÀRBITRE. Thierry Torres Rodríguez (Comitè balear), auxiliat per Arturo Ruiz Mora i Alejandro Rodríguez Christiansen. Va amonestar els locals Mateo Enríquez (min 20), Peque Polo (min 30), Xavi Molina (min 48), Juan Antonio Segura (min 54) i Facu García (min 92) i el visitant Javi López (min 57). ESTADI. Estadi Municipal de Badalona. A l’entorn de 450 espectadors.