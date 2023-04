El Joanenc va vèncer al Montcada (3-1) i manté la tercera plaça, l'última que dona l'ascens, ampliant la distància respecte el quart, que ara és el Ripollet. Dos gols en el tram final de partit van permetre al conjunt de Marc Viladrich quedar-se els tres punts a casa.

El Joanenc va sortir a lluitar la pilota davant d'un Montcada fort, i hi ha hagut una gran igualtat, però, al minut 17 de partit, un contraatac aprofitat per Alfred va servir per encetar el marcador. El partit, molt intens i sota altes temperatures, va tenir ocasions dels dos equips.

Al segon temps, el Montcada va sortir una mica millor i els locals van provocar un penal que Gari va materialitzar per empatar el matx. Els bagencs no es van enfonsar i van sortir forts, i gràcies als canvis encertats, una paret executada per Sanchez al minut 71, i un gol de Djitte sis minuts després a la sortida d'un córner, van sentenciar el matx i van enfonsar els visitants que, tot i tenir ocasions, no van poder marcar. El Joanenc també va poder ampliar el marcador, però no va materialitzar les ocasions.