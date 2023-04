L'Avià es va endur un partit molt disputat al camp del Súria (1-2) en un matx on els del Berguedà van marcar els seus dos gols en minuts consecutius. Això els permet seguir segons, a la cacera del líder PB Anguera. Els suriencs baixen a la sisena plaça, a la part còmoda de la classificació.

Al primer temps, els suriencs van tenir el domini de la pilota i van gaudir de bones ocasions per a estrenar el marcador, però els avianesos es defensaven bé i també van tenir opcions de marcar. Tot i així, el marcador es va mantenir amb empat a zero.

Després de la mitja part, els visitants van sortir millor i van poder canviar les tornes del partit. En una transició ràpida, Vázquez va fer el primer gol dels segons classificats i, només un minut més tard, un refús del porter local aprofitat per Al Baitar va ampliar les distàncies. Els suriencs no es van rendir i una gran acció per la banda va convertir-se en assistència perquè Quintana marqués l'1-2 a quinze minuts pel final. A partir d'aquí, els locals van atacar per aconseguir l'empat, però els del Berguedà van aguantar bé i van endur-se els tres punts cap a casa.