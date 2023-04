Sovint criticats, però imprescindibles en qualsevol partit, els àrbitres són els encarregats d'impartir justícia sobre el terreny de joc. No és fàcil i innovacions tecnològiques com el VAR en el futbol d'elit, o l'Instant Replay, en el bàsquet, ajuden a mitigar els errors. Ara bé, t'has preguntat mai quant cobra un àrbitre? Què rep a final de més un col·legiat de Primera Divisió espanyola?

Ingressos fixos i variables

Els àrbitres cobren un fix mensual de 12.500 euros, arbitrin algun partit o no; a més, per cada matx dirigit sobre el terreny de joc ingressen 4.200 euros més, mentre que, per ser l’àrbitre del VAR a la seu de la Federació a Las Rozas, aquesta quantitat es redueix fins als 2.100 euros per partit.

Per tant, si calculem que un col·legiat dirigeix una mitjana de 20 partits per temporada en un estadi i assisteix en 20 més a la sala del VAR, i ho sumem al fix mensual, la quantitat anual que ingressa cada col·legiat queda a prop dels 300.000 euros. .

També cal tenir en compte que els àrbitres internacionals afegeixen 7.000 euros que la UEFA paga per cada partit dirigit a la Champions League. Aquesta és una quantitat molt important i que fa que, a més del prestigi que suposa arbitrar a la categoria internacional, molts àrbitres suspirin per arribar-hi.