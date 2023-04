Vèncer el fins ahir tercer classificat, la UE Rubí, hauria permès a la UD San Mauro tenir un escenari favorable per ser entre el segon i el cinquè classificats al final de la lliga i assolir l’ascens a la Superlliga Catalana. Malauradament, tot i oferir unes prestacions superiors a les del seu oponent, els mauristes van perdre contra el conjunt rubinenc (1 a 2).

Els primers trenta minuts de joc es van caracteritzar per la intensitat i l’ambició que van mostrar ambdues formacions, però els montbuiencs van generar les ocasions de gol més clares. L’aturada per la lesió del veterà porter de la UE Rubí Rafa Leva va facilitar la reorganització dels vallesans i el destre extrem esquerre Alejandro Muñoz va aprofitar una centrada lateral per rematar de cap a gol (min 42). Els mauristes van replicar abans del descans. Èric Compte Copoví va habilitar la pilota per tal que Josep Navarro armés un enverinat xut ras que es va estavellar a un dels pals de la porteria visitant.

A la represa, la UD San Mauro va continuar generant oportunitats i Josep Navarro va obligar Marc Arús a lluir-se per evitar que la seva gardela entrés per la mateixa creueta superior. Va ser el preludi del gol de l’empat materialitzat per Roger Martínez arran d’una precisa centrada de Franco (min 56). Després, Alejandro Muñoz no va poder superar Romans Carrillo en un u contra u i quan ambdós equips semblaven haver signat l’armistici, un servei de falta lateral va propiciar la rematada de cap a gol de David Pérez des del primer pal (min 92).