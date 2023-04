El Terra Endins CB Vilatorrada va caure a casa davant del CB Mollerussa per 68-75. Els del Pla d'Urgell van plantejar una zona oberta des de l'inici del matx, i els santjoanencs es van encallar en excés per atacar-la.

La poca efectivitat ofensiva es va encomanar a l'altre costat del parquet, on els locals no van estar prou durs per posar les coses difícils als visitants. Els bagencs van anar fent la goma, però les males decisions i la precipitació ofensiva van pesar massa en contra dels santjoanencs.