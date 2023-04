La derrota encaixada per l’Igualada Rigat HC a la pista del PAS Alcoi (3 a 2), un dels oponents directes dels arlequinats en la lluita per accedir al play-off pel títol, en partit corresponent a la 25a i penúltima jornada de la fase regular de la Parlem OK Lliga, no impedeix als igualadins dependre de si mateixos per quedar entre els vuit primers classificats després de la disputa de la darrera jornada de la competició, programada pel proper diumenge, 30 d’abril, en la qual els jugadors de Francesc Fernández rebran el tercer classificat, el Parlem CP Calafell (17 hores).

El partit al pavelló Miguel Sarasa d'Alcoi es va caracteritzar pel tacticisme que van exhibir ambdues formacions en el tram inicial de l'enfrontament. No endebades, els conjunts alacantí i igualadí tenien els mateixos punts (30) a la taula classificatòria i tots dos equips van optar per mesurar molt les seves accions ofensives. Ni l'un ni l'altre volien concedir espais a l'oponent ni, tampoc, cometre errades. Així doncs, no va ser fins al minut 13 de la primera meitat quan l'Igualada Rigat HC, mitjançant Mats Zilken Mayoral, va obrir el marcador i l'anhel ofensiu d'ambdós oponents. L'avantatge dels arlequinats va ser efímer. Trenta-quatre segons després, Gerard Riba va veure una targeta blava. El gironí Ferran Formatjé, exjugador de l'Igualada HC, va transformar la preceptiva falta directa. L'escenari va empitjorar abans del descans. Quan faltaven 03 minuts i 44 segons per al final del primer període, Tety Vives va ser amonestat amb una altra targeta blava que va generar controvèrsia a la banqueta arlequinada. De nou, Ferran Formatjé va aconseguir materialitzar la corresponent falta directa. El gironí va batre Guillem Torrents amb un potentíssim xut ras (min 22). A la represa, l'Igualada Rigat HC va prémer l'accelerador ofensiu, però el conjunt local es va trobar molt còmode en tasques defensives, una circumstància que va provocar que els igualadins disposessin de poques ocasions de gol. En aquest context, Biel Pujadas va incrementar l'avantatge dels amfitrions (min 40) amb una xut indeturable (3 a 1). Cinc segons després, Aleix Marimon va estavellar al travesser el servei d'una falta directa. Tot seguit, els amfitrions van cometre una nova infracció que els àrbitres van castigar amb una pena màxima. El capità Roger Bars, que va tornar a jugar un mes i mig després de fer-se una greu lesió a l'espatlla, el va transformar de forma inapel·lable (3 a 2). Els igualadins van intensificar la seva ofensiva en el tram final de l'enfrontament, però va ser el conjunt entrenat per Lorenzo Pastor la formació que va disposar de dues faltes directes per sentenciar la seva victòria, una com a conseqüència de la desena falta arlequinada, i l'altra, arran de la targeta blava que va veure Mats Zilken Mayoral. Guilem Torrents va aturar amb mestria ambdós serveis, però els arlequinats no van aconseguir materialitzar el gol de l'empat. Els altres resultats d'aquesta 25a jornada de la Parlem OK Lliga van ser: Parlem CP Calafell, 4 Reus Deportiu Virginias, 2; FC Barcelona, 7 Recam Làser CH Caldes, 1; RC Deportivo Liceo, 7 CP Vilafranca Capital del Vi, 2; CE Noia Freixenet, 3 Finques Prats Lleida, 2; Solideo PHC Sant Cugat, 6 CP Voltregà Stern Motor, 4 i CE Arenys de Munt Solartradex, 4 Garatge Plana Girona CH, 3. Quan només falta una jornada per finalitzar la fase regular de la lliga, l'Igualada Rigat HC és vuitè a la taula classificatòria amb 30 punts, seguit pel Recam Làser CH Caldes (29) i el CP Voltregà Stern Motor (28). Per tant, només una victòria en el darrer partit contra el Parlem CP Calafell garanteix als igualadins la vuitena posició final i l'accés al play-off pel títol. LA FITXA TÈCNICA. PAS ALCOI. Marc Grau, Ferran Formatjé, Franco Tomás Ceschín, Iván Morales i Gonzalo Pérez -cinc inicial-, Agustín Gabriel Domínguez, Biel Pujadas, Felipe Sebastián Matías i Javier Verdú. IGUALADA RIGAT HC. Guillem Torrents, Roger Bars, Tety Vives, Aleix Marimon i Oriol Llenas -cinc inicial-, Nil Cervera, Gerard Riba, Mats Zilken Mayoral i Marc Carol. ÀRBITRES. David Cantos Bonales i Alberto Pérez Pérez. GOLS. 0-1 Mats Zilken Mayoral min 13, 1-1 Ferran Formatjé (de falta directa) min 13, 2-1 Ferran Formatjé (de falta directa) min 22, 3-1 Biel Pujadas min 40 i 3-2 Roger Bars (de penal) min 40.