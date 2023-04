El judoka del Gimnàs Esport 7 Judo Guillem Lozano va aconseguir, per segon curs esportiu seguit, la medalla de bronze en la categoria de menys de 100 kg al campionat d’Espanya júnior que es va celebrar, dissabte, a Madrid. Guillem Lozano, de 15 anys, i per tant, cadet de segon any, va repetir la consecució assolida el 2021. Per la seva banda, l’especialista del Club Judo Moià Marc Escribà (menys de 100 kg) va signar la setena posició i la seva companya a l’entitat moianesa Íngrid Domínguez (menys de 57 kg) va ser novena.