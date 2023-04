Trepidant. El FC Montmajor i el FC Pirineus Starc Hotel van protagonitzar un partit vibrant que l'oportunisme i eficàcia de l'equip de la capital de l'Alt Urgell va sentenciar (1 a 3). No endebades, el conjunt berguedà només va cedir per la mínima al Municipal Emili Vicente (2 a 1) en el partit de la primera volta jugat a meitats de desembre.

Ambdues formacions van preparar el duel acuradament. L'entrenador del FC Pirineus Starc Hotel, Jordi Pujol, va sorprendre el cos tècnic del conjunt amfitrió renunciant a la seva estructura d'equip característica (3-4-3) per utilitzar un sistema tàctic que li oferia més garanties en la vessant defensiva (4-5-1). Per la seva banda, Marc Canturri i Anna Mosoll, el tàndem d'entrenadors del FC Montmajor, van intentar, amb la seva estratègia, obligar el FC Pirineus Starc Hotel a jugar més temps de l'habitual a la seva parcel·la defensiva mitjançant una pressió asfixiant. L'objectiu era sorprendre la defensa urgellenca amb intencionats serveis en profunditat i armant ràpides transicions ofensives després de recuperar la pilota.

El plantejament de la formació berguedana va reeixir i el FC Montmajor va dominar el tempo del partit durant la primera mitja hora de joc i va generar tres clares ocasions de gol. Així doncs, dos serveis en profunditat de la mig centre Judit Bruch van habilitar Maria Montanyà per esbotzar el sistema defensiu del FC Pirineus Starc Hotel per la banda. L'extrem esquerra montmajorenca va penetrar a l'àrea de penal visitant ambdues vegades i va etzibar dues enverinades rematades creuades a mitja alçada que la portera urgellenca Luna Marcet va aturar deixant palesa la seva qualitat. A més, Anna Barbé va armar un potent xut llunyà que va sortir ben a prop del travesser de la porteria visitant.

El FC Pirineus Starc Hotel va replicar amb un intencionat servei de falta directa que Júlia Vilalta va conjurar amb moltes dificultats. En aquest context, Gemma Ribera (min 30) va avançar les urgellenques a l'electrònic d'una forma del tot inesperada. Un potent refús defensiu de la mig centre es va enverinar i va obligar Júlia Vilalta a modificar la seva posició per blocar la pilota aèria que s'adreçava a la seva porteria. Quan feia aquesta rectificació, la portera local es va entrebancar, va caure a terra i, així, va poder constatar, impotent, com l'esfèrica esdevenia el primer gol del FC Pirineus Starc Hotel (0 a 1). Les montmajorenques van tardar uns minuts a refer-se de l'adversitat, però en línies generals van poder competir de tu a tu amb el tercer classificat fins els darrers minuts del primer període. Aleshores, una indecisió defensiva de les centrals del conjunt berguedà va permetre Queralt Llompart fer-se amb la pilota, superar-les amb una deliciosa acció tècnica i batre Júlia Vilalta (min 42) amb un xut ras inapel·lable (0 a 2).

El FC Montmajor va matenir la iniciativa ofensiva a la represa i va maldar per generar oportunitats que li permetessin reduir la diferència a la mínima expressió. El FC Pirineus Starc Hotel es va defensar amb criteri i només va concedir algunes accions de perill a les amfitriones, però cap ocasió de gol. El conjunt berguedà va modificar la seva estructura d'equip en els últims vint minuts de l'enfrontament (3-5-2) per accentuar el seu tarannà ofensiu. Aquesta modificació tàctica no va fructificar i les urgellenques van ratificar la seva setzena victòria a la lliga en aprofitar la mig centre organitzadora Nourel Houda el refús de Júlia Vilalta arran d''un perillós servei de falta per materialitzar el 0 a 3 (min 80). Maria Montanyà va marcar el gol de l'honor de les montmajorenques (min 88) amb una gardela indeturable armada des d'una distància de 30 metres (1 a 3).

Tal com es preveia, el Comitè de Competició va donar el FC Pirineus Starc Hotel com a guanyador del partit corresponent a la 20a jornada que havia d'enfrontar les urgellenques i el CD Badia per la incompareixença injustificada del cuer (3 a 0).

Pel que fa a aquesta 23a jornada, la UD Can Trias, el líder del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina, es va imposar al terreny de joc del cinquè classificat, l'Olímpic Can Fatjó (0 a 2). Tot i això, la victòria del conjunt de Viladecavalls no es va concretar fins el tram final de l'enfrontament. Aleshores, els gols de Judith Pérez (min 80) i Marta Campmany (min 85) van possibilitar la setzena victòria a la lliga de la UD Can Trias.

El segon classificat, el Jàbac i Terrassa, va sotmetre a terres anoienques el CF Capellades (2 a 5). Les egarenques van sentenciar el guanyador en només vint-i-cinc minuts gràcies al doblet de Judith Ortiz (minuts 8 i 22) i a les anotacions de Clara Planas (min 16) i Daniela Saelin (min 25). Les groc-i-negres van maldar per minimitzar la diferència a l'electrònic durant tot el segon període i Aida Just (min 75) i Anna Itziar Font (min 80) van reduir-la a la meitat (2 a 4) abans que Sònia Coca establís el marcador definitiu (min 87).

Així doncs, quan només falten tres jornades per al final de la lliga, la UD Can Trias segueix encapçalant la taula classificatòria amb 52 punts. El segon i el tercer classificats, el Jàbac i Terrassa i el FC Pirineus Starc Hotel, en sumen 50 i esperen una errada del líder per arrabassar-li la primera posició, el títol i l'ascens de categoria.

La quarta posició final, de ben segur, correspondrà a un FC Pirinaica (43 punts) que, sens dubte, ja ha signat una excel·lent temporada, la millor de la seva història. Dissabte, les vermelles van vèncer al Municipal de Mion-Puigberenguer el CE Moià (3 a 1). Un penal transformat per Ruth Herrero (min 39) va donar avantatge al conjunt de la capital del Moianès (min 39), però Eli Duran va reequilibrar el marcador abans del descans (min 42) i, a la represa, un doblet de Mariona Sebastià (minuts 63 i 79) va certificar la remuntada de les manresanes.

Tres equips lluiten per aconseguir la cinquena posició final que, a hores d'ara, correspon a l'Olímpic Can Fatjó (36 punts). Els seus oponents són el FC Montmajor, sisè classificat amb 35 punts, i la UE Cafaf, setena a la classificació (33 punts). El conjunt de l'Alta Segarra va golejar, diumenge, l'ENFAF Andorra B (5 a 2). Clàudia Roig va obrir el marcador amb el seu vint-i-tresè gol a la lliga (min 19) i Gemma Prat va ampliar l'avantatge de les calafines justa abans del descans (min 44). El gol de l'andorrana Núria Perearnau a l'inici de la represa (min 47), va esperonar les amfitriones. Gemma Prat va completar un hat-trick (minuts 55 i 68) i va sentenciar el guanyador de l'enfrontament (4 a 1). Per últim, Emma Sarret va determinar el resultat final amb el seu quinzè gol a la competició (min 88).

Dissabte, la golejada encaixada pel CE Navàs al terreny de joc de l'ENFAF Andorra (5 a 0), en partit ajornat corresponent a la 22a jornada, va descartar les bagenques de la lluita pel cinquè lloc.

El CF Castellterçol referma la segona posició amb una contundent golejada a Castelló d'Empúries

Pel que fa al grup 6è, el CF Castellterçol va consolidar el segon lloc en golejar de forma inapel·lable el CF Esplais a Castelló d'Empúries (0 a 11). Les davanteres Jana Nuevo i Nora Rosales van ser les principals artífexs d'aquest engruixit marcador. Ambdues van signar un hat-trick i, des d'aquesta jornada, encapçalen la taula de golejadores del grup amb 27 anotacions cadascuna, tot i que la mitjana golejadora de Jana Nuevo és una mica millor que la de la seva companya d'equip (1,4 gols per partit per 1,3), doncs ha pres part en una confrontació menys. Va obrir la golejada Judit Vila (min 1) i van completar-la Aina Pratdesaba (min 14), Mireia Ordeix (min 59) i Alba Bou, autora d'un doblet (minuts 76 i 78). Els triomfs assolits pel líder Fundació UE Olot al camp de l'AE Roses (0 a 9) i pel tercer classificat, la UE l'Estartit, al terreny de joc del Joventut Sant Pere Màrtir (0 a 6) fan que es mantingui la diferència de punts entre els equips capdavanters del grup. Només un punt separa les olotines del títol de lliga i de l'ascens a la Primera Divisió.

Meritòria igualada del Club Esportiu Berga al feu del cinquè classificat

Les prestacions del Club Esportiu Berga en els darrers tres mesos de competició al grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina són més que remarcables. Diumenge, en partit corresponent a la 26a jornada, les blanc-i-vermelles van sumar un valuós empat a Terrassa, al camp del CD Can Parellada, el cinquè classificat (3 a 3). No endebades, en els dotze partits jugats en aquest període, les jugadores de Pau Gallardo han aconseguit sis victòries, han empatat cinc partits i només han cedit una derrota.

Al Municipal de Can Parellada, Ariadna Artigas va avançar, de seguida, les berguedanes a l'electrònic, però l'egarenca Queralt Fàbregues va reequilibrar el marcador de seguida (min 16) i va signar la remuntada (2 a 1) quan ja s'havien consumit dos terços de l'enfrontament (min 61). Set minuts després, María Isabel Lozano va establir el 2 a 2 provisional. Marta Póveda (min 77) va donar avantatge, per segona vegada a les amfitriones, però aquesta vegada encara va ser més efímer. Júlia Bascompte va marcar el definitiu 3 a 3 dos minuts després. El Club Esportiu Berga s'aferma a la novena posició (35 punts).

El CF Solsona i el Club Gimnàstic de Manresa perden i es mantenen a la zona de descens

Després del transcedent triomf aconseguit contra el cuer del grup, el CF Solsona va cedir al difícil terreny de joc del setè classificat, el CE Sabadell (5 a 1). Les escapulades van competir amb les vallesanes fins els darrers minuts del primer període, tot i encaixar el primer gol en contra al minunt 22. Aleshores, les anotacions d'Erin Espada (min 42) i Zaira Bautista (min 44) van situar un 3 a 0 a l'electrònic inabastable per al conjunt del Solsonès. Aina Pla va marcar el gol de l'honor del CF Solsona (min 88). El desenvolupament del partit que va jugar el Club Gimnàstic de Manresa al camp del CD Sant Gabriel B (5 a 0) va ser molt similar. Anna Vallcorba va avançar el conjunt de Sant Adrià de Besòs (min 10) i Sofia Coulombe va ampliar la diferència abans del descans (min 44). La sentència va arribar a l'inici de la represa amb el gol de Mirano Takeuchi (min 50). La golejada encaixada pel quinzè classificat, la Fundació Terrassa FC B, al feu del líder CF Torelló (9 a 1) impedeix que es modifiquin els punts que separen el conjunt egarenc (25), el solsoní (22) i el manresà (21).

Tant el CE Òdena com el CF Martorell cedeixen al seu terreny de joc

Les notícies no van ser millors al grup 1r, doncs tant el CE Òdena com el CF Martorell van perdre a casa. Les martorellenques van competir contra el sisè classificat, el CD Ribes, i només van caure per la mínima (2 a 3). Laura Escofet (min 36) va avançar l'equip de Sant Pere de Ribes a l'electrònic, però Magnolia Castellnou va reequilibrar el marcador a la represa (min 56). Malauradament, tres minuts després, Andrea Cruselles va donar un segon avantatge al conjunt del Garraf (1 a 2) que, altra vegada, Magnolia Castellnou (min 62) va neutralitzar (2 a 2). Les blanc-i-vermelles ja no van poder replicar el segon gol de Laura Escofet (min 69). Per la seva banda, el CE Òdena va encaixar una lògica golejada al Municipal de la Sort arran de la visita del líder Fundació FB Reus (0 a 5). Les reusenques només han cedit un empat i una derrota en les primeres vint-i-sis jornades de lliga. Així doncs, el CE Òdena continua fora de la zona de descens i amb 20 punts ocupa la catorzena posició a la taula classificatòria. El CF Martorell és dissetè amb només 16 punts. El conjunt del Baix Llobregat no retalla la diferència de quatre punts amb el quinzè classificat, el CF Verdú-Vall del Corb, la primera formació que eludiria, a hores d'ara, el descens de categoria.