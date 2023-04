«Tot va començar amb la gent de la colla Pessigolles. Es trobaven cada setmana per anar a caminar junts. Aquest va ser l’origen de la Berga-Rasos-Berga. La primera edició es va desenvolupar com una caminada popular. Llavors, tenia 16 anys. D’aleshores ençà, ha assolit una repercussió i un prestigi que ningú es podia imaginar». L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, va rememorar els orígens de la popular cursa berguedana durant l’acte de presentació de la 25a edició de la Berga-Rasos-Berga.

Després d’acollir el campionat de Catalunya absolut i sub-23 de trail running el 2021 i d’esdevenir el campionat d’Espanya per federacions autonòmiques de l’especialitat l’any passat, els organitzadors de la popular prova malden per dotar-la de nous al·licients per commemorar-ne les noces d’argent. L’essència de l’esdeveniment esportiu serà la mateixa. La prova constarà de les tres curses habituals. La Berga-Rasos-Berga, de 27,3 km i 3.600 m de desnivell acumulat; la Berga-Queralt-Berga, de 12,5 km i 780 m de desnivell positiu i la Baixada Rasos-Berga IV Memorial Xavi Batriu, de 13 km.

Així doncs, en l’edició del vint-i-cinquè aniversari, les novetats rauen en l’horari de celebració de les curses i en la ubicació de la sortida i de l’arribada. Per primera vegada, la Berga-Rasos-Berga es correrà a la tarda: serà el proper dissabte, 29 d’abril. Clàudia Sabata, presidenta del Club Esquí Berguedà i directora de la cursa, va revelar que «la sortida de la Berga-Rasos-Berga i de la Berga-Queralt-Berga es faran des de la plaça de Sant Pere. Els participants a la carrera més exigent començaran a córrer a les 16.30 hores i aquells que hagin optat per la cursa de 12,5 km, mitja hora més tard». L’inici del IV Memorial Xavi Batriu es produirà a dos quarts de cinc des del Xalet Refugi de Rasos de Peguera». Els corredors que optin per fer el descens podran pujar fins al punt de sortida amb els autobusos habilitats per l’organització, que sortiran de la plaça de la Font del Ros, a les 15 hores.

Clàudia Sabata va emfasitzar que «enguany, a més d’unes curses espectaculars, volem que els participants, els seus acompanyants i els aficionats gaudeixin d’una jornada especial». Per commemorar les noces d’argent de la Berga-Rasos-Berga «volem complementar l’esdeveniment esportiu amb activitats culturals i festives que atreguin a persones de tots els racons del Berguedà».

Tal com va detallar Jordi Serra, membre de la junta dels Castellers de Berga, «després de la prova, tothom podrà gaudir d’un sopar informal a la plaça del Doctor Saló basat en l’oferta gastronòmica ideada per Berga Comercial. A més, a partir de les 21.30 hores, a la plaça de Sant Pere es desenvoluparà un concert a càrrec de Cicuta i del duet de discjòqueis PD. Anís i Moscatell. Xavi Horcajo, president de Berga Comercial, va apuntar que «tots els participants a la prova rebran una bossa que ens ha d’ajudar a construir una marca de ciutat pròpia» i Abel Garcia, conseller d’Esports del Consell Comarcal del Berguedà, va exposar que «també se’ls facilitarà un acurat mapa del recorregut». Garcia va destacar «el maridatge que es produeix en aquesta Berga-Rasos-Berga entre entitats de diferents tipologies».