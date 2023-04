El nou Nou Congost tindrà un mirador a 360 graus a la ciutat

El futur Nou Congost tindrà un aforament per a 5.500 persones per als partits de competició i fins a 6.000 per a esdeveniments no esportius. A més, tindrà un gran mirador en forma de terrassa a la primera planta que embolcallarà tot l'edifici i que esdevindrà un mirador a la ciutat i a l'entorn del pavelló. Aquests són alguns detalls del projecte guanyador del concurs per a la redacció de l'ampliació de l'equipament seu del Baxi Manresa, que ha estat adjudicat a l'equip barceloní d'arquitectes Barceló Balanzó, amb una àmplia experiència en la redacció de projectes esportius, entre els quals el del pavelló Catalunya de Tarragona, que va ser seu dels Jocs Mediterranis del 2018. Segons ha explicat a aquest diari Toni Barceló, soci del despatx guanyador, el projecte per al Nou Congost el convertirà "en un pavelló d'ACB". L'equip guanyador té ara sis mesos per presentar la redacció definitiva del projecte.

El projecte, diu Barceló, "suposa una ampliació i una reestructuració de tots els espais" de l'edifici. Es mantindran tant la pista com les grades, però el renovat pavelló tindrà graderies als quatre costats de la pista. Un aforament a 360 graus. També es reestructuraran els espais interiors, amb nous vestuaris, nous espais d'escalfament, nova sal de premsa i també nous accessos per a esportistes, públic, premsa i vips, que podran accedir directament a la llotja de la tercera planta de l'edifici. La façana, que es renovarà, estarà presidida per una terrassa-mirador.

El vestíbul també canviarà significativament, ja que farà de connector a un renovat museu, a una cafeteria i a un espai de botiga, als quals es podrà accedir sense entrar a l'edifici.

El projecte de Barceló i Balanzó també va fer un suggeriment: convertir l'exterior frontal de l'actual edifici, ara un pàrquing, en una gran plaça cívica que connectiu el pavelló ACB amb el complex esportiu. El pàrquing, segons el suggeriment de l'equip d'arquitectes, s'hauria de situar a la part posterior del pavelló.

Segons Barceló, el que proposa el seu projecte és "minimitzar els fluxos de recorregut dels espectadors", de manera que se'n faciliti la mobilitat. L'accés a l'interior del pavelló serà per la terrassa de la primera planta. "Serà un pavelló projectat per ser polifuncional. Un espai flexible, com ja passa en la majoria de pavellons", puntualitza Barceló.

El renovat pavelló tindrà la mateixa alçada que l'actual, però guanyarà fins a set metres de perímetre. "Serà com fer el dònut més ample", ho diu gràficament Barceló.

L'acta del jurat del concurs s'ha fet pública avui. Amb tot, l'equip de Govern de Manresa no ha volgut fer una presentació pública del projecte ni tampoc donar-ne cap detall atesa la proximitat de les eleccions municipals del proper 28 de maig.

El concurs ha estat decidit per un jurat format per David Closes, cap dels serveis de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials de l'Ajuntament de Manresa; Sílvia Saura, cap del Servei d'Ensenyament, Cultura i Esports del consistori; l'arquitecte manresà Enric Serrat, en representació de la Federació Catalana de Bàsquet; i Franc Fernández i Josep Maria Gutiérrez, com a arquitectes designats pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. De la proposta guanyadora, l'acta en destaca "un interès arquitectònic molt notable atesa la coherència i l'interès espaacial dels espais creats per la doble pell de façana plantejada". "La claredat de la proposta", continua el jurat, "fa compatible una nova imatge coherent de l'edifici amb uns espais principals de circulació accés del públic suggerents". A més, se'n destaca la "coherència molt notable entre la lògica estructural plantejada, la formalització arquitectònica i la lògica preexistent de l'edifici", a més del fet que "presenta una organització funcional absolutament clara i endreçada que cal qualificar d’excel·lent". "En aquest sentit", valora el jurat, "la proposta organitza els accessos en dos punts diferenciats (accés per al públic d’espectacles i esdeveniments esportius per una banda, i usuaris diaris per una altra) que permet una distribució funcional interna (d’espais i circulacions) clara i entenedora i que permet, així mateix, afrontar el creixement futur de l’equipament amb espais complementaris annexos". L'equip d'arquitectes guanyador ha presentat una oferta econòmica de 358.000 euros (IVA no inclòs) per la redacció i direcció del projecte. Segons fonts municipals, el projecte final determinarà el pressupost necessari per a l'actuació i, a partir d'aquí (com, quan i amb quins diners es paga) es podrà fer un calendari d'inici de les obres. Segons les mateixes fons, s'està treballant per trobar subvencions i vies de finançament.

El despatx Barceló Balanzó Arquitectes SCP, amb una doble seu, a Barcelona i a Mallorca, celebra enguany el seu vint-i-cinquè aniversari. En la seva trajectòria ha tancat projectes com el del pavelló dels Jocs Mediterranis i també el del poliesportiu municipal Camp del Ferro de la Sagrera de Barcelona. Actualment treballa en la redacció de cinc projectes esportius, com el que serà el pavelló més important de Barcelona per a la gimnàstica esportiva i rítmica, en ple Eixample. Recentment s'ha adjudicat el concurs per a un edifici esportiu a Palau de Plegamans.

A banda d'edificis per a la pràctica de l'esport, ha redactat el projecte de la nova facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que encara està pendent d'execució, a més d'altres projectes de centres culturals i educatius.