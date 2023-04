Un gol a 39 segons del final deixa l’Igualada Femení Grupo Guzmán pendent d’una carambola a l’última jornada per evitar un descens que semblava consumat aquesta nit quan el 2-3 amb que el Bigues s’estava imposant a Les Comes semblava definitiu. Però una acció d’Helena De Sivatte va transformar la pèrdua de la plaça a l’OK Lliga en un fil d’esperança per a una última jornada en que les anoienques hauran de guanyar a Voltregà i esperar una ensopegada del Bigues o bé del Cerdanyola.

El partit d’aquest vespre al pavelló de la capital anoienca ha estat vibrant i dramàtic fins el darrer moment. El Bigues s’ha avançat a la primera part amb un gol de Gal·la Solé i ha ennegrit encara més el panorama per l’Igualada quan la mateixa jugadora ha fet el 0-2 fent entrar la pilota per l’escaire de la porteria defensa per una bona Navarrete.

La fe i l’esperança, però, és l’últim que es perd i Aida Mas, amb una acció individual, i De Sivatte amb un xut per l’escaire han reestablert l’equilibri al marcador (2-2). Un ritme frenètic amb anades i vingudes i ocasions per a tots dos equips han precedit el 2-3 de Marta Borràs que tornava a desinflar les expectatives locals i, momentàniament, enviava l’Igualada al pou del descens.

Però aleshores ha tornat a emergir la figura de De Sivatte per posar el 3-3 al marcador quan només quedaven 39 segons pel final. Un gol que evita el desenllaç nefast i manté amb un alè de vida el conjunt anoienc de cara a la darrera jornada, que es disputarà el 6 de maig a les 20 h amb els partits Voltregà-Igualada, Las Rozas-Cerdanyola i Bigues i Riells-Liceo.