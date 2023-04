Vèncer el duel contra l’AE Prat era cabdal per tal de fonamentar la possibilitat de tornar a fer història, signar la cinquena posició final el curs de l’estrena a la Segona Divisió RFEF i classificar-se per a les fases d’ascens a la tercera categoria estatal. Un gran colofó per a una excel·lent temporada.

Malauradament, el CE Manresa no va tenir ahir, dissabte, la clarividència ofensiva necessària per transmutar la seva persistència ofensiva en gols i va cedir contra el conjunt pota blava (1 a 2). La dolorosa derrota té dues conseqüències: ahir mateix, la combinació de l’ensopegada manresana amb la victòria de l’Atlètic Saguntí contra la UD Alzira (1 a 0) va permetre l’equip valencià arrabassar el cinquè lloc als blanc-i-vermells. Avui, diumenge, també podrien superar el CE Manresa a la classificació el Terrassa FC i l’Hèrcules CF. Per tant, els manresans van deixar de dependre ahir de si mateixos per aconseguir el somni. Malgrat tot, els jugadors de Ferran Costa encara poden competir per signar la sisena o la setena posició i, en conseqüència, repetir presència a la primera eliminatòria de la Copa del Rei.

Finalment, com a Badalona, el tècnic originari de Castelldefels tampoc va poder comptar amb el lateral esquerre Toni Sureda ni amb l’interior Joel Priego per intentar sotmetre l’AE Prat. Malgrat aquesta circumstància, Ferran Costa va presentar una formació i una estructura d’equip de tarannà inequívocament ofensiu (3-5-2), amb Toni Larrosa i Jaume Pascual com a carrilers; Marc Martínez i Pau Darbra com a generadors de jugades d’atac i Noah i Javi López com a rematadors.

El servei inicial va correspondre als blanc-i-vermells. Vint-i-vuit segons després de la seva execució, la primera acció ofensiva dels amfitrions la va culminar Javi López amb una rematada de cap que Carles Craviotto va aturar sense excessives dificultats. De seguida es va poder constatar que la iniciativa ofensiva corresponia al CE Manresa i els centrals pratencs van impedir que Noah arribés a un intencionat servei diagonal de Toni Larrosa (min 3). Quatre minuts després, arran d’un servei de banda executat per Putxi, es va reclamar un hipotètic penal de Javi Martos a Noah que l’àrbitre no va concedir. Els visitants no renunciaven a jugar l’esfèrica amb criteri quan la tenien, però la movien amb més prudència i menys gosadia que els amfitrions.

Jaume Pascual va finalitzar una incursió com a extrem dret amb una enverinada centrada que no va trobar rematador (min 12). Va ser l’últim acció de perill generada pels manresans en aquesta primera fase del duel. A partir del minut 16, l’AE Prat va minimitzar el domini del CE Manresa a través de llargues possessions de la pilota al centre del camp. Moussa Bandeh (min 28) va protagonitzar una cavalcada com a extrem esquerre. La centrada posterior la va neutralitzar Pau Darbra. Va ser el preludi del 0 a 1. Albert Martí va culminar una conducció en diagonal pel bell mig de l’entramat defensiu local amb un passada que va permetre Moussa Bandeh penetrar a l’àrea de penal blanc-i-vermella i batre Òscar Pulido amb una rematada col·locada arran la base del pal esquerre de la seva porteria (min 29). El CE Manresa no va defallir tot i l’adversitat i va forçar tres córners consecutius. Tot i això, els amfitrions van ser incapaços de bastir noves aproximacions perilloses abans del descans i, en contraposició, Putxi va haver d’aturar una incursió de Moussa Bandeh (min 37) i tallar una intencionada centrada envers Albert Martí de Valentín Merchán (min 45+1).

Ferran Costa va modificar l’estructura del CE Manresa per encarar la segona meitat (4-3-3) i va fer dues substitucions per afavorir la connexió del seu quintet de jugadors més ofensiu. Així doncs, a la represa, el CE Manresa va monopolitzar la possessió de la pilota i de seguida va obligar a intervenir la defensa pratenca. Valentín Merchán va impedir que un canvi d’orientació del joc de Marc Martínez arribés a Jaume Pascual (min 50) i Carles Craviotto va aturar la rematada de cap de Javi López a centrada del navarclí (min 52). Dos minuts després, l’àrbitre no va considerar punible l’acció d’Uri González sobre Jaume Pascual. La pena màxima va semblar molt evident.

La perseverança ofensiva del CE Manresa era exemplar, però els blanc-i-vermells mai van trenar el joc d’atac amb la velocitat necessària per desbordar la defensa pratenca amb assiduïtat. Tot i la falta de fluïdesa ofensiva dels amfitrions, Dani Reina va penetrar com a extrem dret i va habilitar amb la seva precisa centrada Javi López per rematar de cap amb potència. Carles Craviotto es va haver de lluir per conjurar la millor ocasió dels manresans (min 72). Set minuts després, una inoportuna pilota perduda per Moha com a últim defensa va facilitar el gol de la sentència a Aliou Traoré (0 a 2). El guanyador de l’enfrontament estava dat i beneït, però el públic va respondre a l’errada del central amb crits de suport i Moha va deixar palès el seu inconformisme en materialitzar el gol de l’honor dels blanc-i-vermells (min 93).

LA FITXA TÈCNICA. CE MANRESA. Òscar Pulido; Aschalew (Toni Peris min 46), Putxi, Moha; Toni Larrosa (Dani Reina min 46), Àlex Iglesias (Èrik Rafael min 78), Marc Martínez (Antonio Pelegrín min 78), Pau Darbra (Álex Sánchez min 85), Jaume Pascual; Noah i Javi López. AE PRAT. Carles Craviotto; Adri Rivas (Guillem Corominas min 75), Javi Martos, Pau Rosales, Valentín Merchán; Adri Díaz (Héctor Rodríguez min 83); Pau Salvans (Dani Molina min 60), Oriol Uri González (Aliou Traoré min 75), Àlex Pla;Moussa Bandeh (Miguel Fernández (min 83); i Albert Martí. ÀRBITRE. Óliver Lázaro Martínez (Comitè de la Rioja), auxiliat per David Losantos Yrureta i Jorge Ruiz Gómez. Va amonestar els visitants Adri Rivas (min 9), Valentín Merchán (min 45+5) i Albert Martí (min 90). GOLS. 0-1 Moussa Bandeh min 29, 0-2 Aliou Traoré min 79 i 1-2 Moha min 93. ESTADI. Estadi del Congost. 787 espectadors.