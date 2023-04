Carlos Alcaraz va revalidar per segon any consecutiu el Barcelona Open Banc Sabadell. I ho va fer amb una exhibició. En 78 minuts es va desfer de Stefanos Tsitisipas, a qui es va imposar per 6-3 i 6-4. L’esperat espectacle de veure els dos grans favorits lluitant pel títol només el va exhibir el tennista murcià.

Per tercera vegada Tsitsipas marxarà de Barcelona amb el premi del finalista a la bossa. Si el 2018 i el 2021 va ser Rafael Nadal qui va vèncer, aquesta vegada va ser l’hereu del balear, absent per lesió, qui el va tombar.

Per a Tsitsipas jugar en terra és com pintar sobre una tela; per a Alcaraz és una batalla. En aquest contrapunt, la final començava amb tots els al·licients d’un enfrontament entre dos tennistes d’estils diferents, tots dos amb cops poderosos, velocitat de bola i una varietat de recursos tàctics per desbordar el rival.

Sense oposició

Però la realitat va ser ben diferent. Des del primer moment Alcaraz va entrar a la pista sabent com podia guanyar el partit. Ho va dir el dia anterior públicament. Forçar el revés del grec era l’objectiu. Però li tenia reservades altres sorpreses. Va buscar el guanyador de dreta quan Tsitsipas jugava curt i el va tombar amb la seva especialitat, la deixada.

En el primer set va guanyar 6 de 7 (1-4 del grec), en moments decisius. De res li va servir a Tsitsipas ser el primer a trencar (1-2). Alcaraz va recuperar el ‘break’ en el següent joc (2-2) per agafar el timó amb una segona ruptura (5-3) i rematar el primer set en 39 minuts.

Res va canviar en el segon set. Tsitsipas va tornar a cedir el seu servei (3-2), després d’un magistral ‘lob’ del rival. Ja feia estona que el tennista grec deambulava per la pista sense trobar fórmules per plantar la batalla que havia promès dissabte.

«No tinc por», havia assegurat. No es va notar. Mai va poder estar a l’altura d’Alcaraz, que el va guanyar per quarta vegada consecutiva. No només això: va ser la dècima final que perd en un torneig de categoria 500. El seu joc no va fluir com li agrada al grec i qui va pintar una altra tela victoriosa a la central de l’RCT Barcelona va ser Alcaraz per a 477.795 euros de premi i la segona rèplica en la 70a edició del torneig Godó.

Alcaraz suma el tercer títol de l’any després de Buenos Aires i Indian Wells i el novè en el seu palmarès amb Umag (2021), Rio de Janeiro, Miami, Barcelona, Madrid i l’Open dels Estats Units (2023).

Tsitsipas es queda amb la tercera final a Barcelona, a només una de Guillermo Vilas i David Ferrer.

La batalla pel número 1

La victòria d’Alcaraz a Barcelona el col·loca a 365 punts (565) del número 1 que continua sent Novak Djokovic amb 7.240 punts.

El tennista serbi seguirà al capdavant de la classificació dues setmanes més malgrat donar-se de baixa en el Masters 1000 de Madrid, on defensava 360 punts i Alcaraz els 1.000 com a campió. Si el tennista murcià fes el doblet Barcelona-Madrid, es quedaria a només 5 punts del número 1.

L’assalt d’Alcaraz al número 1 podria donar-se en el Masters 1000 de Roma on l’any passat no va jugar i Djokovic defensa 1.000 punts com a campió.