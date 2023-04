Els núvols que amenacen tempesta cada dia es veuen més lluny i el sol de la permanència a la Lliga Endesa va treient el cap a l'horitzó després d'una victòria enorme contra l'UCAM Murcia basada en el compromís d'un col·lectiu confabulat per defensar amb ungles i dents el lloc de Manresa a l'elit. El Baxi s'ha imposat per 93-83 el conjunt de Sito Alonso en una demostració d'intensitat i concentració que ha durat quaranta minuts. No n'hi havia ni un per prendre's el respir i els bagencs no ho han fet. La salvació és una mica (molt) més a prop quan queden sis jornades pel final.

Entre els dos equips que juguen a més possessions de l’ACB no hi podia haver altre guió que un inici trepidant, en el qual cap dels dos contendents ha agafat un marge ampli. Després de 2 punts en contraatac de Geben, el Múrcia s’ha avançat (2-4), amb un bon primer quart de Pustovyi (8 punts), que imposava els seus 2.19 sota la cistella manresana. Els locals corrien i corrien i en estàtic buscaven els espais que es creaven entre les dues línees defensives del rival (10-10).

Els triples, però, han marcat la diferència: dues cistelles d’Anderson i Rojas han alçat la diferència als sis punts (12-18), que ha quedat en cinc al final d’un primer quart (14-19) en que el Baxi ha intentat sis cops, sense sort, anotar de 3. Els de Pedro Martínez han tancat bé la pròpia cistella davant l’equip amb més rebot ofensiu de la lliga, però els murcians han fet infranquejable la seva anella i no han concedit més que una captura a l’atac local.

La sortida a la pista del Baxi en el segon període ha estat fulgurant. Exhibint una altíssima intensitat defensiva, ha fet un parcial d’11-0 iniciat amb 5 punts (inclòs el primer triple de l’equip) de Dani García i 4 de Badio que ha deixat el marcador en 27-21. Sito Alonso ha hagut de demanar dos temps morts gairebé seguits, aconseguint redreçar la situació perquè el +11 s’ha convertit en -3 al final de la primera part (39-42).

El joc amb dos 5 (Pustovyi i l’ex-Manresa Sakho) ha donat resultat a l’UCAM, en paral·lel al desequilibri a l’encert en el llançament de 3 (2 de 13 al final dels primers vint minuts pels locals i 6 de 15 pels visitants). La igualtat, però, s’ha mantingut en tot moment, en un duel molt equilibrat sense marge per a baixar els braços ni un segon. Si uns miraven als play-off, els altres intenten continuar a l’elit: el relaxament no és una opció.

Sense ni un segon per agafar aire

Dos triples de Dani Pérez, l’energia de Robinson -amb una espectacular esmaixada davant de Pustovyi- i la innegociable tensió defensiva han capgirat de nou el marcador a l’inici del tercer temps (51-46), obligant Alonso a aturar el partit. Com un pèndol, l’electrònic anava i venia (51-51) i el Baxi no ha baixat ni un centímetre la pressió defensiva. Un triple de Badio, 4 punts de Vaulet i una tècnica a la banqueta per culpa de Pustovyi per fer el gest de ploramiques han vigoritzat el rol vencedor del Baxi.

L’UCAM ha anat millorant la seva producció en el rebot ofensiu i el Manresa no tenia un bon percentatge en els tirs lliures. Però precisament dues cistelles de Ferrari des de la línia han situat el màxim avantatge manresà (66-59), que un Rojas pletòric i poc estimat per la graderia ha deixat en 67-62 amb un triple al final del tercer quart.

Deu minuts per endavant i tot per decidir en un duel tens. El període ha començat amb dos punts del Múrcia després d’agafar el rebot tres cops, però ni així han pogut els visitants seguir el ritme manresà. Dos triples de Ferrari i 4 punts seguits de Geben han precedit una acció absurda de Pustovyi que, tocant la pilota després d’una esmaixada, ha estat castigat amb una tècnica.

En dinàmica guanyadora, el Baxi s'ha mostrat tan sòlid que no ha deixat espai per a la reacció murciana, que amb Chiozza buscant les accions individuals ha intentat mantenir-se viu. Harding, però, ha decidit aparèixer (81-73) i l'equip bagenc no ha tingut fisures: si els triples i els tirs lliures eren una llosa una estona abans, al final han estat uns aliats. Una cistella de Harding invalida perquè ha entrat fora de temps hauria pogut decidir a falta d'un minut i mig. Però no ha estat necessari perquè la defensa del Baxi ha fet estèrils els intents murcians de retallar diferències i Badio, amb un triple sobre el xiulet final, ha posat el 93-83 final.

Dimecres, a Saragossa, nova prova de foc per un equip que no admet cap altre final per a la cloenda del curs que celebrar la permanència. Queda poc, i alhora queda molt. Però el camí és el compromís mostrat avui en un Nou Congost que no falla mai.