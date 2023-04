El partit del Baxi Manresa contra l'UCAM Murcia va ser probablement un dels més complerts de la temporada i va permetre l'equip que entrena Pedro Martínez anotar-se la novena victòria, que si bé encara no assegura la permanència sí que permet albirar el futur amb un cert optimisme. "No hem d'especular amb els resultats que faran els altres, seria jugar amb foc", va advertir el tècnic en la roda de premsa posterior al partit.

El triomf contra el conjunt de Sito Alonso també va tenir dues grans notícies individuals. D'una banda, el rècord històric d'assistències del club, que ara ja és en poder de Dani Pérez. De l'altra, l'esmaixada de Devin Robinson, un especialista en enterrar la pilota a la cistella. El jugador de Virginia és una de les claus del bon moment i el ressorgir del Baxi, i aquest diumenge sense anar més lluny va ser un dels millors de l'equip amb 17 punts i 8 rebots davant un rival amb grans pivots com Jordan Sakho, ex-Manresa, i Artem Pustovyi. I va ser precisament amb el gegant ucraïnes al davant que Robinson va facturar una de les jugades del partit. De fet, una de les esmaixades de l'any tal i com destaca l'ACB a la seva pàgina web.

El marcador estava empatat a 46 punts quan Dani Pérez va fer una assistència coast to coast a Robinson que, sense immutar-se per la torre de 2.19 que tenia davant seu, va fer una esmaixada molt aplaudida per la grada. Quedaven 7.53 pel final, l'equip es posava 48-46 i la resta de la història ja és prou sabuda: victòria local per 93-83.

En aquest vídeo de l'ACB, es mostra la selecció de les 10 millors jugades de la jornada 29, un rànquig que lidera Robinson.