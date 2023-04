La prova estrella del cap de setmana de la Berga Trail, l'Ultra Ensija de 60 km i 3.413 metres de desnivell positiu, serà la primera de les dues curses puntuables per la Copa Catalana de Curses d'Ultraresistència, tal i com ha fet públic la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. El certamen complirà l'11a edició amb la prova berguedana d'apertura i la Trepitja Garrotxa com a cloenda.

La Berga Trail concentrarà el cap de setmana del 19 al 21 de maig l'atenció de les curses de muntanya amb la disputa de quatre proves de diferents metratges: la Trail Queralt (14 km), el Trail Figuerassa (27 km) i l'Ultra Ensija (60 km), el dissabte dia 20, i la Berga Trail Kids (de 750 m a 9 km, segons l'edat), el diumenge 21. L'Ultra Ensija tindrà una participació màxima de 500 participants -si no hi ha canvis de darrera hora- i les inscripcions estan obertes fins al 17 de maig. Els corredors sortiran de la plaça Cim d'Estela de Berga i aniran cap a Saldes passant per la Figuerassa i el Ferrús. De retorn cap a la capital comarcal, el recorregut transitarà pel refugi Ensija, la font de Cal Coix, el refugi de Rasos de Peguera i Queralt, abans de l'arribada ubicada al mateix lloc que la partida. 300 euros per al guanyador de la competició Tot i que el calendari de les curses de muntanya està força apretat, la FEEC ha volgut mantenir la Copa Catalana amb dues curses. Els dos vencedors tindran un premi de 300 euros, que serà de 250 euros pel 2n, 200 pel 3r, 150 pel 4t i 100 pel 5è. Així mateix, els guanyadors rebran un obsequi d'Alpina Watches, un dels patrocinadors de la federació. Seguint les indicacions de l'Àrea Esportiva de retallar les distàncies de les ultres, així com les recomenacions mèdiques, s'ha triat un calendari curt i amb proves que no superin els 100 km. La segona i darrera cita del campionat serà la Trepitja Garrotxa, que es disputarà el 21 d'octubre amb inici i final a Oix. La cursa tindrà 84 km i 4.500 metres de desnivell positiu.