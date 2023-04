La Pujada en costa de Callús a Sant Mateu de Bages, que diumenge passat va complir la 24a edició, va batre el seu rècord de participació amb 69 cotxes a la línia de sortida. Des de primera hora del matí i fins entrada la tarda, els vehicles van realitzar dues ascensions des de Callús fins gairebé abans del trencall de Sant Mateu, 6 km cap amunt i 309 metres de desnivell per una carretera «espectacular» tal i com la va definir Josep Rossell, vicepresident del Moto Club Manresa, entitat organitzadora de la prova.

«Tot i que era Sant Jordi, la pujada va anar molt bé, amb més participants que mai, i l'ambient va ser molt festiu», va explicar Rossell, agraïnt també la presència de públic tot i que un endarreriment per culpa d’un accident sense danys personals va fer allargar la competició més enllà de l’hora prevista i el darrer vehicle va acabar cap a les quatre de la tarda.

Els cotxes van fer dues pujades d’entrenament i dues més de cursa, i la millor d’aquestes darreres marcava la classificació de cada participant. «La participació ha experimentat alts i baixos, no podem dir que hi hagi un auge però sí que la modalitat de pujades viu un bon moment», va apuntar Rossell d’una prova que el diumenge va mobilitzar setanta voluntaris entre controladors de cursa i responsables de les àrees de muntatge de la sortida i l’arribada.

Joan Gil (Suzuki Spedd Car GTR) va guanyar entre els CM+ i monoplaces i va batre el rècord de la pujada, marcant un temps de 2 minuts i 38 segons en els sis quilòmetres de conducció muntanya amunt per l’asfalt que separa Callús de Sant Mateu de Bages. «El traçat és bonic perquè es poden fer enllaçades molt bones i pots anar a fons, no és una carretera senzilla i si tens bon motor, bona conducció i valor pots donar molt gas», va comentar Rossell de l’escenari d’una competició amb gairebé un quart de segle de vida i que puntua per al Campionat de Catalunya de muntanya.

Els altres vencedors de la jornada van ser Javier Rodríguez (Speed Car GTR) en CM Promoció, Jordi Gaig (Porsche 911 GT3 R) en turismes, Jorge Villasan (VW Golf GTI MKII) en Regularitat Sport i Ramon Martí (BMW 320i) en Regularitat.