La victòria d'aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid per 1-0, amb un gol de l'heroi més inesperat, Ferran Torres, ha tingut un efecte tranquil·litzador entre l'afició blaugrana. Tot i els 11 punts de marge sobre el Real Madrid, la possibilitat d'una o més ensopegades en aquest tram de la temporada en que ambdós jugaran quatre partits en deu dies generava inquietud. Amb els blancs com a rival, i tota la seva maquinària propagandística a punt, el risc de reactivar les possibilitats merengonas de guanyar la Lliga creava temor: la culerada es dividia entre els que creuen que la diferència és gran i els que se sentien neguitosos pel mal joc de l'equip i la duresa dels rivals.

Però un gol abans del descans, el retorn de De Jong i Pedri i les mans salvadores de Ter Stegen han retornat una certa calma a l'entorn. Amb 11 punts de marge, el Barça podria ser campió el cap de setmana del 20 i 21 de maig al Camp Nou contra la Reial Societat. Si fins aleshores, tots dos equips ho han guanyat tot, els de Xavi sortirien del duel contra els bascos a 11 punts amb només 9 per jugar. Però qualsevol ensopegada d'un dels dos equips pot alterar les previsions.

Quin calendari els espera a Barça i Madrid?

JORNADA 31

Girona-Real Madrid, dimarts 25 d'abril a les 19.30 h

Rayo Vallecano-Barça, dimecres 26 d'abril a les 22 h

Sortida complicada per un Madrid que encara és ben viu a la Copa -jugarà la final contra l'Osasuna el 6 de maig- i a la Champions, on l'espera el City de Guardiola a les semifinals (9 i 17 de maig). El Girona encara no té la permanència assegurada. Per al Barça, difícil visita a Vallecas en un partit que acabarà a mitjanit. Un pols aspre en un camp que apreta molt.

JORNADA 32

Real Madrid-Almeria, dissabte 29 d'abril a les 18.30 h

Barça-Betis, dissabte 29 d'abril a les 21 h

Les opcions de l'equip de Pellegrini d'anar a la Champions passen per no deixar escapar punts perquè té la Reial Societat 6 per sobre, i això el farà un rival incòmode al Camp Nou. Per a un Madrid més pendent d'altres lluites, un Almeria en plena batalla per la permanència pot ser un os dur de rosegar.

JORNADA 33

FC Barcelona-Osasuna, dimarts 2 de maig a les 19.30 h

Reial Societat-Real Madrid, dimarts 2 de maig a les 22 h

Jornada a priori més propícia als interessos blaugrana: l'Osasuna i el Madrid estaran a quatre dies de disputar la final de la Copa del Rei. La Reial Societat, a més, s'està jugant la quarta plaça que porta a la Lliga de Campions.

JORNADA 34

Espanyol-Barça, 13 o 14 de maig

Real Madrid-Getafe, 13 o 14 de maig

Jornada trampa pels dos candidats al títol. El somni humit de la culerada és guanyar la Lliga al RCDE Stadium i, si pot ser, enviant els blanc-i-blaus a Segona. I això farà l'equip de Luis García doblement perillós. Els blancs s'enfronaran a un altre conjunt que s'està jugant la permanència, entre els dos duels amb el City.

JORNADA 35

Barça-Reial Societat, 20 o 21 de maig

València-Real Madrid, 20 o 21 de maig

Si els dos equips ho guanyen tot, aquesta seria la jornada en que el Barça podria ser campió. La Reial Societat probablement encarà pugnarà per plaça Champions i el València per salvar la categoria. El Madrid serà un rival desmoralitzat per haver quedat fora de la final de la Champions o bé un equip en estat d'eufòria per estar a un partit de la 15a.

JORNADA 36

Valladolid-Barça, 23/25 de maig

Real Madrid-Rayo Vallecano, 23/25 de maig

Com estarà el Valladolid a tres jornades del final és a hores d'ara una incògnita, però si el Barça encara no ha lligat el títol tindrà un desplaçament difícil. El Madrid, si ha passat a la final de la Champions, treurà aquest dia Hazard i tot, si convé. Sempre i quan, és clar, no tingui possibilitats matemàtiques, encara, de ser campió de lliga.

JORNADA 37

Barça-Mallorca, 27 o 28 de maig

Sevilla-Real Madrid, 27 o 28 de maig

Si el Barça no és encara campió aquest dia és que la situació s'ha tornat insostenible i una crisi de proporcions èpiques sobrevola el mutilat Camp Nou. El Mallorca, probablement, ja tindrà la permanència assegurada, i el Madrid estarà a dues setmanes de la final europea si Guardiola i Haaland no ho eviten.

JORNADA 38

Celta-Barça, 3 o 4 de juny

Real Madrid-Athletic, 3 o 4 de juny

El somni culer és que el partit es jugui diumenge 4 i l'equip femení pugui lluir la Champions guanyada el dia abans davant l'afició, i amb el conjunt masculí ja campió des d'unes setmanes abans. Tot el que no sigui aquest escenari serà un tragèdia.