«Aquesta plantilla no hi entén de renúncies. Per tant, acceptem el repte de competir fins al final» per aconseguir el cinquè lloc. «Tinc una confiança cega en aquest grup de jugadors. Si hem de morir, ho farem dempeus, al camp del CD Ebro, en el darrer minut de joc. Queden tres finals i anirem a totes». El tècnic del CE Manresa, Ferran Costa, va palesar el seu inconformisme, dissabte, en la roda de premsa posterior a la dolorosa derrota encaixada pel conjunt blanc-i-vermell contra l’AE Prat a l’estadi del Congost (1 a 2).

Ahir, els resultats de dos dels tres principals oponents dels manresans en la lluita per aconseguir la darrera plaça que facilita l’accés a les fases d’ascens a Primera Divisió RFEF van avalar el tarannà irreductible de l’entrenador castelldefelenc. Al matí, l’Hèrcules CF va estar a punt de perdre al terreny de joc del Deportivo Aragón. Un gol del lateral Víctor Eimil a les acaballes del temps de recuperació (min 94) va permetre els alacantins sumar un punt a Saragossa (1 a 1). A la tarda, a l’Olímpic de Terrassa, el davanter canari Aythami Perera va neutralitzar dues vegades (minuts 52 i 76) l’avantatge adquirit pel CF Badalona Futur. Així doncs, egarencs i badalonins també van signar taules (2 a 2). Per tant, el somni del CE Manresa d’aconseguir la cinquena posició final és ben viu. No endebades, els blanc-i-vermells van mantenir el sisè lloc al qual van davallar dissabte en finalitzar la 31a jornada de la competició. Només l’Atlètic Saguntí, el millor equip de la segona volta, va superar els manresans a la classificació gràcies a la victòria segellada contra la UD Alzira (1 a 0).

Quan només falten tres jornades per a la conclusió de la lliga, encara hi ha tres hipotètics escenaris finals per al curs esportiu de l’estrena del CE Manresa a la Segona Divisió RFEF. Els blanc-i-vermells tenen els mateixos punts (45) que l’Atlètic Saguntí i el goal average particular empatat amb l’equip representatiu del nucli històric de la capital del Camp de Morvedre. Rere ambdues formacions, amb 44 punts, hi ha el Terrassa FC, al qual el CE Manresa va derrotar en els dos enfrontaments directes. La vuitena posició correspon a l’Hèrcules CF (43 punts). Els manresans va empatar els dos partits jugats contra el conjunt alacantí. En conseqüència, els jugadors de Ferran Costa poden tancar l’exercici amb el colofó de la participació a les fases d’ascens; en la sisena o setena posició que classificarien els blanc-i-vermells per jugar la primera eliminatòria de la Copa del Rei de la propera temporada o en un vuitè lloc inimaginable en iniciar-se l’exercici.

La igualtat extrema que caracteritza la competició impossibilita elaborar previsions que no esdevinguin extemporànies una setmana després. El calendari del CE Manresa és dificilíssim: dissabte vinent, a partir de les 17 hores, els manresans visitaran el feu del RCD Espanyol B, el tercer classificat. El primer diumenge de maig rebran un CD Terol que ja podria ser campió de lliga i tancaran el campionat al terreny de joc del cuer però competitiu CD Ebro.

L’Atlètic Saguntí afronta dos partits seguits a domicili: al camp del València Mestalla i a l’estadi José Rico Pérez d’Alacant. Els jugadors de Sergi Escobar rebran l’SCR Peña Deportiva en l’última jornada. A més de jugar contra l’Atlètic Saguntí, l’Hèrcules CF ha de rebre la UD Alzira i visitar l’estadi del CD Eivissa Illes Pitiüses. Per la seva banda, el Terrassa FC té un calendari molt similar al dels manresans: desplaçament al Municipal de Sagnier i duels amb el RCD Espanyol B i el CD Terol.

El CE Manresa va perdre una gran oportunitat en cedir la derrota contra l’AE Prat, dissabte, a més de posar el punt final a nou jornades d’imbatibilitat (tres victòries i sis empats), però l’ensopegada no converteix el somni en impossible. Incrementa l’èpica de l’empresa. Per segon exercici consecutiu, els aficionats blanc-i-vermells gaudiran d’un final de curs ple d’emocions i d’incerteses. Sens dubte, és la màgia dels irreductibles de Ferran Costa.