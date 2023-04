Un fenomen futbolístic que es consolida al Bages i al Berguedà. Quasi un centenar d'espectadors es van aplegar, diumenge al matí, al Municipal Josep Herms d'Avinyó per assistir al partit amistós que van protagonitzar els conjunts de veteranes del Club d'Esports Avinyó i del FC Joanenc. Ambdues formacions havien jugat dos enfrontaments fins la Diada de Sant Jordi. Les amfitriones havien cedit dues derrotes per la mínima al seu terreny de joc contra el FC Fruitosenc (1 a 2) i el CE Berga (2 a 3). L'equip entrenat per Marc Masats va perdre en el debut al feu del FC Fruitosenc (6 a 0) i va competir contra la formació de Sant Fruitós de Bages en el matx jugat a Sant Joan de Vilatorrada el darrer diumenge de gener (4 a 6). Per tant, hi havia moltes possibilitats que un dels dos conjunts aconseguís la primera victòria des de la seva constitució. Un gol de la santjoanenca Luisi Alias va determinar el guanyador de la confrontació (0 a 1).

No endebades, les jugadores dirigides pel tàndem tècnic integrat per Josep López i José Manuel López, com a conseqüència de l'absència de Marc Masats, van assumir la iniciativa ofensiva durant els primers minuts de joc i, quan només s'havien consumit 52 segons, Isabel Vázquez va posar en perill la integritat de la porteria avinyonenca amb un perillós xut ras i creuat que es va perdre arran de la base del pal dret de la porteria defensada per Immaculada Verdaguer. Les amfitriones van equilibrar el joc a partir del minut 5 i durant la resta del primer quart ambdós equips van maldar per prevaler al centre del camp sense generar accions de perill a una i altra porteria. Tal com es habitual, el partit va constar de quatre quarts de 15 minuts cadascuna. Això sí, tot i desenvolupar-se en un camp de futbol 7, ambdues formacions van pactar jugar tota la confrontació amb una portera i set jugadores de camp.

L'únic gol del duel es va materialitzar en el temps de recuperació de l'esmentat primer quart. La santjoanenca Luisi Alias va afusellar Immaculada Verdaguer amb una rematada inapel·lable (0 a 1). Meritxell i Xavier Hermosilla, els entrenadors del CE Avinyó, van esperonar les seves jugadores abans de l'inici del segon parcial. Les amfitriones van millorar les seves prestacions en defensa i van minimitzar els estralls de la irrupció de la destre migcampista visitant Mercè Ballonga sobre el terreny de joc. Mercè Ballonga va estavellar un servei de falta directe al travesser de la porteria avinyonenca (min 20). A més, sis minuts després, va armar una enverinada gardela que va sortir un metre per sobre del travesser que anteriorment havia impossibilitat la materialització del segon gol de les visitants.

L'escenari es va revertir a l'inici de la represa. El Club d'Esports Avinyó va obligar el seu oponent a defensar-se i, ara sí, va qüestionar la integritat de la porteria del FC Joanenc. Alba Tort no va poder precisar la seva rematada creauada (min 35) i una defensa va neutralitzar el xut de la golejadora avinyonenca Irene Vendrell (min 36). Mercè Ballonga va liderar la recuperació de les santjoanenques en els primers minuts de l'últim quart amb una incursió per la banda esquerra culminada amb un perillós xut ras i creuat (min 46) i un servei que va habilitar Luciana Prado per armar una canonada massa alta (min 51). Una pared que van intentar trenar Alba Pujol i Irene Vendrell (min 56) va ser la darrera aproximació perillosa de les amfitriones.