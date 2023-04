Amb data d'avui, el Jutjat d'Instrucció núm.8 de Majadahonda ha arxivat la denúncia interposada pels integrants de l'Associació de Clubs contra l'RFEF.

El San Sebastián de los Reyes, el Linares, la Balompédica Linense, el Dux Internacional i el Rayo Majadahonda van denunciar a la RFEF per presumptes delictes de coaccions, amenaces, i prevaricació administrativa en les figures del President Rubiales, el Secretari General, Andreu Camps, i el Lletrat Sr. Tomás González Cueto, Comissionat Extern de la RFEF.

Segons la denúncia, en una reunió de clubs de Primera RFEF celebrada el 10 de març de 2022 es van abocar amenaces i coaccions per part dels denunciats, advertint-los que, de no dissoldre l'Associació que havien creat en un termini de 48 hores tindrien severes sancions, i podrien ser expulsats de les competicions.

L'Acte de sobreseïment emfatitza que en la citada reunió els denunciats es van limitar a explicar als assistents la normativa de la UEFA, la FIFA i l'RFEF en relació amb la possibilitat d'explotar drets audiovisuals, estant determinades conductes prohibides per la normativa d'aquestes tres entitats, i advertir als assistents a la reunió de les conseqüències de l'incompliment d'aquesta normativa a la qual venen obligats com a membres de la pròpia Federació, estimant-se en definitiva que no va haver-hi amenaces o coaccions, tan sols informació legal, advertiments de l'eventual exercici d'accions legals i disciplinàries per la RFEF i prevencions emeses pels denunciats en la citada reunió, constituint el tema de l'explotació dels drets audiovisuals i de patrocini dels clubs una qüestió de caràcter eminentment de naturalesa esportiva i administrativa.

L'Acte assenyala que "pogués a més concórrer una possible motivació espúria en la interposició de la denúncia, donades les notòries discrepàncies públiques entre els membres de la RFEF i de la LNFP" i les relacions d'aquests clubs amb La Lliga.

Aquestes motivacions espúries poguessin ser constitutives d'un delicte de denúncia falsa en la persecució de la qual ja es troben treballant els serveis jurídics de la RFEF.