Tres jugadors del Covisa, el manresà Brahim Houdane, el trempolí Àlex Torrecillas i el cerverí Oriol Morros van proclamar-se campions d'Espanya infantil de futbol sala amb la selecció catalana després de superar per 7-3 a Galícia en la final disputada a San Pedro del Pinatar (Múrcia). Tots tres van ser capaços d'anotar en algun dels cinc partits que va disputar el combinat català. A més, l'entrenador de l'equip era l'olesà Jordi Barrero.

Així Houdane va fer quatre gols durant el campionat, Torrecillas en va anotar tres i Morros, 1, tots tres en la primera fase. En aquesta, Catalunya va derrotar en el primer partit les Illes Balears per 3-1, amb un gol d'Àlex Torrecillas. En el segon duel, gran victòria davant de l'amfitrió, Múrcia, per 5-9, amb un gol de Houdane i un altre de Torrecillas. Finalment, triomf per 1-8 davant de Madrid, amb hat-trick del manresà i un gol del trempolí i del cerverí. En les semifinals, Catalunya es va imposar al País Valencià per 1-5 i en la final, victòria contra els gallecs, amb quatre gols d'Arnau Moreno, jugador de l'Industrias, i títol per als nostres.

L'equip femení, semifinalista

En el mateix campionat, però en la versió femenina, hi havia també tres jugadores de casa nostra, en concret la portera del FS Olesa Laia Cella i les bessones del Vedruna Puigcerdà Urgell i Àneu Isern, que van quedar semifinalistes amb la selecció catalana. En concret, Catalunya va superar Aragó per 2-0, amb un gol d'Àneu Isern. Després va derrotar Madrid per 2-1 i es classificava directament per a les semifinals del torneig. En aquestes, però, no va poder fer res per vèncer un conjunt gallec que es va mostrar molt fort en defensa, no li va deixar anotar cap gol i va acabar guanyant per 0-2, privant a les nostres representants de jugar la final.