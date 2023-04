L'Unicaja i el Lenovo Tenerife, que fa un parell de mesos van disputar ja la final de la Copa del Rei, amb victòria per als malaguenys, podrien repetir enfrontament decisiu en la final de la Lliga de Campions, la Final Four de la qual es jugarà a la capital de la Costa del Sol. L'equip amfitrió s'enfrontarà al Telekom Bonn en una de les semifinals (a les 20.30 hores del proper 12 de maig) i el botxí del Baxi Manresa farà el mateix amb el Hapoel Jerusalem en l'altra, la que es disputarà en primer lloc (17.30 hores), segons el sorteig que s'ha fet aquest dimarts al museu Picasso de Màlaga. El Lenovo, vigent campió després de derrotar el Baxi en la final de l'any passat a Bilbao (87-98), aspira al seu tercer títol. Per als altres tres aspirants, seria el primer.