El primer equip femení del Vòlei Manresa va assolir la permanència matemàtica a Primera Catalana, quatre jornades abans de la finalització de la lliga, després de derrotar per 0-3 el Vòlei Sant Fruitós al pavelló municipal d'Avinyó. D'aquesta manera, les manresanes han signat una segona fase de la competició gairebé perfecte i, encara que li falta per disputar un enfrontament, es troba en primera posició, amb dos punts de diferència respecte del Vall d'Hebron B.

Després de quedar-se fora del grup d'ascens a Primera Nacional el passat mes de gener, el Vòlei Manresa havia d'afrontar una fase de permanència determinant amb una baixada de moral evident i amb diverses absències a una plantilla que es va haver d'ajustar molt.

A més, algunes de les jugadores han hagut de participar durant els tres darrers mesos fora de la seva posició natural, com és el cas de Jana González, que ha canviat la camiseta de lliure per una altra com la de la resta de les seves companyes i assumint el rol de punta. També hi ha hagut reforços del sènior B i del juvenil.

Amb aquesta situació, es va recobrar la dinàmica positiva i el bon joc. Ha puntuat en tots els partits de la segona fase, guanyant-ne vuit i perdent-ne només dos, i en tots dos casos en el desempat. Ara afrontarà el tram final intentant quedar primer, per davant del Vall d'Hebron i el Monjos, que tenen dos punts menys, i de l'Esplugues B, amb tres de dèficit. Per la seva banda, el Vòlei Sant Fruitós és cuer, amb onze derrotes en onze partits.