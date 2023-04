Com trobàvem a faltar el somriure d’Alèxia Putellas. La capitana blaugrana tornarà a entrar en una convocatòria després de 9 mesos i ho farà per a l’últim partit de Champions al Camp Nou. Després de trencar-se l’encreuat a poques hores de l’inici de l’Eurocopa d’aquest estiu, la de Mollet del Vallès va haver d’allunyar-se dels terrenys de joc contra la seva voluntat. El cop va ser duríssim, demolidor per a la millor futbolista del món. Des del 7 de juliol del 2022, Alèxia ha lluitat cada dia per sobreposar-se i ha treballat en el seu físic i el seu cap. Ara, tot l’esforç té la seva recompensa. La reina torna a casa seva: el Camp Nou.