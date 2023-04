El Barça ha donat per bo no guanyar per primera vegada un partit al Camp Nou si és a canvi d'entrar a la final de la Lliga de Campiones. Les blaugrana han empatat (1-1) contra el Chelsea i han fet bo el gol de la noruega Graham Hansen a Stamford Bridge. Ella mateixa ha avançat avui el seu equip, que ha vist com el Chelsea empatava immediatament i posava en perill el seu accés al partit decisiu. Però al final ha resistit i s'enfrontarà el proper 3 de juny a Eindhoven al vencedor de l'eliminatòria entre l'Arsenal i el Wolfsburg, que juguen la tornada dilluns a Londres. En l'anada, a Alemanya, empat a dos gols.

En el partit d'aquest dijous, el Chelsea ha tornat a sortir amb la intenció d'aprofitar el seu joc de pilota llarga buscant l'australiana Kerr. Però ha estat el Barça qui ha pogut marcar, amb una arribada d'Oshoala i després amb un gol anul·lat a Graham Hansen per ajudar-se de la mà, segons la col·legiada suïssa. El partit era de calma tensa ja a la segona part, fins que el Barça ha aprofitat una transició d'Aitana. Aquesta ha fixat bé Eriksson i ha assistit Graham Hansen, qui ha superat la portera Berger. A sota dels pals, la defensa Carter tampoc no ha evitat el gol. L'alegria, però, ha durat poc, perquè una pilota perduda per Mariona ha estat aprofitada per Cuthbert per assistir Kerr, que ha guanyat l'esquena de Torrejón. paños ha evitat el gol, però no ha pogut fer res amb la rematada posterior d'una altra noruega, Guro Reiten. Un gol més classificava el Chelsea, però el Barça ha aguantat bé i fins i tot ha pogut guanyar en una acció de Geyse. Serà la quarta final europea de les blaugrana en els últims cinc anys. El segon títol espera noves campiones als Països Baixos. FC BARCELONA: Paños, Torrejón (Crnogorcevic min 73), Paredes, León, Rolfö, Walsh (Engen min 60), Aitana (Geyse min 84), Patri, Graham Hansen, Oshoala (Salma min 60) i Mariona CHELSEA FC: Berger, Périsset (Rytting-Kaneryd min 82), Carter, Mjelde, Eriksson, Charles, Leupolz, Fleming (Harder min 76), Cuthbert, Reiten (James min 76) i Kerr G GOLS: 1-0 Graham Hansen min 63, 1-1 Reiten min 67 ÀRBITRA: Esther Staubli (SUI). Ha amonestat el tècnic local, Jonatan Giráldez, i les visitants Reiten i Cuthbert INCIDÈNCIES: Partit jugat al Camp Nou davant de 72.262 espectadors