Aprofitant una jornada tan assenyalada com la de la marededéu que li dona nom, el Centre Excursionista Montserrat ha fet l'acte de presentació de la seva nova seu social, més funcional que l'anterior i que arriba just l'any després de la celebració del seu centeneri. Prop d'un centenar de persones s'han acostat al nou local, situat al carrer Pla dels Ametllers, al costat de la zona universitària, per assistir a una presentació molts dels quals han hagut de seguir des de l'entrada o des de l'exterior del recinte.

L'acte ha estat amenitzat pel duet Duònia, format per Anna Piqué i Albert Camprubí, que han interpretat un parell de temes entre els quals han parlat les autoritats. Primer ho ha fet el president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, FEEC, Jordi Merino. S'ha mostrat content perquè "en dotze anys que fa que soc al càrrec, només he anat a dues inauguracions. Aquesta és una mala notícia, però també és bo veure un canvi a un local més petit, però més funcional i sense costos addicionals massa importants". Merino va destacar que la feina que ha fet el centre durant tot aquest temps "s'ha de continuar fent, a part de fer una defensa de la llengua catalana". Per la seva banda, la presidenta de l'entitat, Roser Rojo, ha dit que la nova seu és "un espai adaptat a les necessitats actuals i futures". Fa un any i mig, els socis van decidir vendre l'antiga seu del carrer Vilanova. Durant el període de tràmits i d'adequació del local, l'entitat ha treballat a la seu de l'Associació de Veïns de Valldaura, al qual Rojo va agrair l'acolliment. També ha explicat que la sala principal va dedicada a Josep Claret Guberna, "que no va ser president, però durant molts anys va ser l'ànima que impulsava les activitats d'esquí de fons i, de manera altruista, va animar els més joves per iniciar-se en aquest esport, a part d'aconseguir l'antiga seu". Una nova peça musical i un aperitiu han tancat el concorregut acte.