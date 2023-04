El Club Orientació Berguedà (COB) organitzarà durant aquest 2023 una nova edició de la Lliga Berguedà-O, un circuit de curses populars d'aquesta especialitat que te l'objectiu d'apropar aquest esport a tothom qui s'hi vulgui iniciar, a més d'oferir bons entrenaments per als més experimentats.

La lliga estarà formada per tres competicions. El proper 14 de maig es farà la primera, a Olvan. Les altres dues tindran lloc l'11 de juny a Prats de Lluçanès i es clourà el torneig amb la de Manresa, el 12 d'octubre. Cadascuna d'elles tindrà diferents recorreguts adaptat a totes les edats i nivells, de manera que tots aquells que hi prenguin part trobaran un recorregut i un nivell que s'adapti a les seves possibilitats.

La primera, d'aquí a pocs dies

La cursa inicial de la lliga serà la que es farà a Olvan, amb un centre de competició a la zona esportiva i amb la modalitat d'orientació a peu. Les inscripcions es poden fer de manera anticipada fins a l'11 de maig i costaran, com per a les altres dues, 7 euros per a les categories C1 i C2 i 5 per a les C3 i C4. Es mantindrà obert el termini fins al mateix dia, a dos quarts de deu del matí, amb un preu que experimentarà un suplement de dos euros. Les inscripcions es poden fer EN AQUEST ENLLAÇ. L'assegurança temporal costa 3 euros i 1,5 euros per als menors d'edat.