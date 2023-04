Dos anys després d'acollir una jornada de la Lliga Iberdrola marcada per les restriccions de la covid, Gironella podrà viure aquest cap de setmana, en plenitud, una de les competicions més atractives d'aquest esport i amb participació d'esportistes de casa. La tercera jornada de la Lliga Iberdrola aterra a la vila berguedana amb el Club Egiba de Manresa com a líder de la competició, després de les dues primeres cites, i amb gairebé totes les entrades venudes. I és que tres gironellenques, Lorena Medina, que reapareix, i les germanes Font, Laia i Carla, són suficient reclam com per omplir el pavelló municipal.

D'aquesta manera, l'Egiba arriba a la cita amb 27 punts, després d'haver estat segon en la prova inicial, a Guadalajara, i quart en la segona, a Salt. L'equip manresà està seguit pel Pozuelo, amb 23, el Xelska de Palma, amb 20 i La Salle, amb 16. Aquests quatre equips es classificarien ara per a la final de la competició, que es disputa el juny, tot i que Les Moreres, amb 14 punts, encara té opcions.

Equip reforçat

L'equip bagenc va pagar en les dues primeres competicions baixes com la de Medina, que no competeix des que es va luxar el colze esquerre en la vigília dels mundials de Liverpool, la tardor passada. En aquesta ocasió, arribarà amb l'equip sencer, amb el reforç de la neerlandesa Tisha Volleman en dos aparells i amb la internacional Laia Font, i Ona Sánchez, segurament participant en els quatre. També hi seran una altra gironellenca, Carla Font, i les joves Mar Royo, Maria Comallonga i Júlia Garcia.

El tècnic de l'Egiba Xavier Casimiro explica en la prèvia que "la Lorena té moltes ganes de competir. Fins i tot li vam suggerir que només ho fes en dos aparells, però ella vol ser-hi en els quatre, i és del tot comprensible, ja que ho farà davant de la família i els amics". L'únic dubte és la seva presència en les asimètriques, ja que no hi té un exercici tan perfeccionat com en els altres tres. També hi destacarà la presència d'una Laia Font que ha fet un inici de curs excepcional, amb participació inclosa en els passats europeus d'Antalya.

A nivell competitiu, l'Egiba, que mai no ha baixat del podi en les Lligues Iberdrola que s'han celebrat fins ara, aspira a tot aquest any, malgrat que Casimiro atribueix "moltes possibilitats al Pozuelo i al Xelska, que tenen gimnastes de l'europeu i bons fitxatges". El format de la competició de Primera Divisió, dissabte a la tarda, serà que cinc gimnastes de cada equip prenen part en cada aparell i compten les quatre millors notes. L'Egiba arrencarà a les 17.50 hores amb el salt, seguirà a les 18.30 amb les asimètriques, continuarà a les 19.10 amb la barra d'equilibris i finalitzarà amb el terra a les 19.50. Casimiro explica que "el pavelló de Gironella és petit, però el fet de competir a casa fa molta il·lusió a les gimnastes, que estan acostumades a fer-ho a fora i a l'estranger, en competicions que la seva gent només pot veure per televisió. No és normal el que passa amb Gironella, que un poble tan petit tingui tantes gimnastes d'aquest nivell". El cap de setmana també tindrà competició de Segona Divisió dissabte al matí i de Tercera durant la matinal de diumenge.

La tercera jornada de la Lliga Iberdrola arrencarà un tram de temporada molt ple per a les gimnastes de l'Egiba. Després de la final de la Lliga Iberdrola del juny afrontaran els Campionats d'Espanya i algunes d'elles, la Universíada, abans del mundial d'Anvers de l'octubre, previ als Jocs, als quals tenen opcions de ser-hi Lorena Medina i Laia Font.

La Universíada, un premi afegit

La temporada 2023 té una competició no habitual i que dues de les components de l'Egiba volen viure com si fossin uns petits Jocs Olímpics. Entre el 28 de juliol i el 8 d'agost se celebra la Universíada de Txengdu, a la Xina, ajornada fa dos anys per la covid i que serà una de les primeres competicions que s'organitza al gegant asiàtic en l'era post-pandèmica. Lorena Medina i Carla Font i tenen prevista la participació. El tècnic del club, Xavier Casimiro, explica que "serà com un premi, poder-hi viatjar, viure l'ambient, competir-hi i després fer-hi una mica de turisme, que també s'ho mereixen". Txengdu és una ciutat xinesa de més de 16 milions d'habitants situada a l'interior del país, a gairebé 1.800 quilòmetres de Pequín.