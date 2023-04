El bàsquet va deixar pas a un espectacle lamentable en els darrers compassos del duel de play-off entre el Madrid i el Partizan dels quarts de final de l'Eurolliga disputat ahir al Wizkin Center. Una batalla campal quan faltaven dos minuts per a la conclusió del matx no va permetre acabar l'enfrontament.

Escenes plenes de duresa i tensió que van obligar els col·legiats a suspendre primer el matx i donar-lo després per finalitzat perquè van desqualificar tots els jugadors que hi havia sobre la pista, i de banqueta, excepte tres: Llull, curiosament, que va ser qui va encendre la metxa, Poirier i Leday. El partit no podia continuar. I el Madrid perdia (80-95). Però qui més hi va perdre va ser l'esport. El colofó per a una nit infausta que escalfa encara més l'infern al que es veurà sotmès el Madrid a Belgrad.

Quan la trobada semblava condemnada a l'extinció, una falta molt dura de Sergio Llull sobre Punter va fer que el jugador del Partizan aixequés la mà a l'exManresa. La pista es va incendiar i es va convertir en un ring de gegants on Yabusele va tirar a terra a Exum, visiblement atordit. Van haver d'emportar-se el francès de la pista. Els àrbitres es van veure obligats a revisar el combat. La decisió: donar per acabat el matx quan mancaven dos minuts per al final. Un trist colofó en una nit trista per al madridisme.

Chus Mateo va demanar disculpes als aficionats després del partit. "Tots entonem el 'mea culpa' i demanem perdó, però cal entendre que els jugadors estan a moltes pulsacions".

També ho va fer Rudy Fernández, el capità dels blancs. "Hem de demanar perdó a tots els aficionats del bàsquet. És una cosa que no s'ha de veure. Espero que no torni a passar això", va dir el jugador, que es va afanyar a intentar calmar les aigües sortint del parquet abraçat a Obradovic. El mateix Sergio Llull, amb qui es va iniciar la picabaralla.