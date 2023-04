Tal com estava previst, el FC Barcelona femení ha assegurat el títol de la Lliga F, el vuitè de la seva història i quart consecutiu, després de guanyar l'Sporting Huelva per un clar 3-0. El partit ha servit perquè anotés la jugadora sesrovirenca Jana Fernández, amb un golàs des de fora de l'àrea, i perquè reaparegués la capitana i millor jugadora del món dels dos últims anys, Alexia Putellas, després de nou mesos d'absència,

El Barça arribava al partit després de l'esforç que va suposar guanyar el Chelsea dijous i classificar-se per a la final de la Lliga de Campiones. Per aquest motiu, el tècnic, Jonatan Giráldez, ha decidit rellevar tot l'onze inicial del partit contra les angleses. A més, tenia les baixes per molèsties de Sandra Paños i Fridolina Rolfö. Això ha donat l'oportunitat de jugar de titular a Jana Fernández, habitualment a l'ombra d'Irene Paredes i Mapi León, que ha fet tàndem amb Laia Codina.

I el resultat no ha pogut ser millor, perquè la gironina ha obert el marcador sis minuts abans de la mitja part, quan ha rematat amb la dreta i mig de volea una falta lateral llançada per Clàudia Pina. A la represa, el millor gol de la tarda ha estat el que ha aconseguit Jana Fernández, que ha recollit una passada d'Engen i, des de fora de l'àrea, ha superat la portera visitant amb una espectacular rematada.

Giráldez ha aprofitat la diferència per fer entrar al camp Alexia, que tindrà uns partits intranscendents per rodar-se de cara a la final de la Champions del 3 de juny a Eindhoven. Abans del final, la mateixa Jana ha assistit Oshoala per fer el tercer, un preludi de la recollida de la Copa i de les celebracions.