El Joanenc va resistir i, amb un gran partit, va aconseguir un meritori empat (1-1) al camp del líder en solitari del grup, el San Juan de Montcada. Un camp difícil no només pel rival sinó també per les reduïdes dimensions, que va permetre un partit d'anades i vingudes i transicions ràpides, poc propici pels bagencs però van lluitar de tu a tu amb els vallesans.

El partit va començar de cara dels de Marc Viladrich que, en els primers compassos del partit, van poder estrenar el marcador amb un gol de Gerard Martínez als cinc minuts de partit. Els líders, sorpresos, van estar a punt d'encaixar el segon en un parell de bones ocasions dels de Sant Joan, però van anar recuperant el ritme i, abans del descans, van prendre el control de la pilota. Sis minuts abans de la mitja part, Pou va fer l'empat definitiu.

El segon temps, com el primer, va començar amb un Joanenc millor i gaudint de la possesió i les ocasions, mentre que els de Montcada es defensaven dels atacs visitants i, mica en mica, va recuperar la pilota i va gaudir de bones ocasions per a desempatar el matx, que no es van materialitzar, i, al final, el resultat va ser un just empat.