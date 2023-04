L'Espanyol encara sobreviu a la lliga després de guanyar amb justícia el Getafe (1-0) en un partit en què ha dominat en tot moment, però en què no ha pogut tancar el partit abans. Un gol de penal, per mans d'Aleñá en saltar amb els braços oberts a l'àrea, ha permès Joselu anotar poc abans del descans, després d'un inici de partit en què els locals havien mostrat una bona versió. El fet de comptar amb tres tocadors com Darder, amb molèsties, Denis Suárez i Melamed ha possibilitat dues ocasions, d'aquest últim i de Braithwaite, abans del gol que acabaria sent decisiu.

El Getafe no ha millorat gaire la imatge amb l'arribada del tècnic Bordalás, que ha tingut molt poc temps per deixar el seu segell, però encara hauria pogut donar un ensurt en el tram final amb una ocasió de Latasa. La derrota del València a Cadis provoca que l'Espanyol quedi ara a dos punts de la permanència, tot i que el proper partit, el de dijous al camp del Sevilla, no serà senzill. RCD ESPANYOL: Pacheco, Óscar Gil (Aleix Vidal min 86), Calero, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa (Oliván min 74), Darder, Denis Suárez (Vini Souza min 68), Melamed, Braithwaite (Puado min 86) i Joselu GETAFE CF: David Soria, Damián Suárez, Domingos Duarte, Alderete (Mitrovic min 81), Gastón Álvarez (Angileri min 81), Maksimovic, Villar (Mata min 95), Portu, Aleñá (Munir min 84), Mayoral i Enes Ünal (Latasa min 80) ÀRBITRES: Sánchez Martínez (murcià). Va amonestar els locals Álvaro Fernández (banqueta), Braithwaite, Melamed i Aleix Vidal i els visitants Aleñá, Duarte, Maksimovic, Villar i Latasa GOL: 1-0 Joselu (p) min 38