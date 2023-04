No hi ha dubte. Els jugadors del Centre d’Esports Manresa pretenen segellar la cinquena posició i classificar-se per jugar les eliminatòries d’ascens a la Primera Divisió RFEF. El millor colofó possible a l’exercici de l’estrena dels blanc-i-vermells a la Segona RFEF. Els irreductibles de Ferran Costa van palesar el seu inequívoc anhel competitiu al feu del RCD Espanyol B, van assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva des del servei inicial i van remuntar el gol dels amfitrions en el temps de recuperació del segon període (1 a 2). La victòria manresana es va combinar amb la derrota encaixada per l’Atlètic Saguntí al terreny de joc del València Mestalla (2 a 0). Per tant, sigui quin sigui el resultat que avui aconsegueixin l’Hèrcules CF i el Terrassa FC, la cinquena posició torna a ser del CE Manresa i, en conseqüència, els bagencs només depenen dels seu rendiment i resultats per certificar l’accés a les anhelades fases d’ascens.

Una vegada més, Ferran Costa va demostrar la seva capacitat per analitzar l’oponent i desarmar-lo amb un plantejament tàctic del tot inesperat. El RCD Espanyol B va haver d’afrontar el duel amb deu baixes. Se’n preveia mitja dotzena (Aleix Gorjón, Alejandro Pérez, Raúl Dacosta, Antoniu Roca, Armand Vallès i Luka Warrick), però a darrera hora, unes molèsties van impossibilitar l’alineació del central Lluís Recasens. A més, la seva parella a l’eix de la defensa espanyolista Wassim Keddari Simo i els migcampistes Roger Martínez i Dani Villahermosa van ser convocats pel primer equip. En aquest context, el tècnic originari de Castelldefels va optar per una estructura d’equip inèdita aquesta temporada (4-2-3-1). Pau Darbra, Marc Martínez i Joel Priego van conformar un tercet de mitja puntes que havia d’assortir de pilotes Jaume Pascual, situat com a davanter de referència, de forma inusual. Noah, Javi López i Toni Larrosa van restar, inicialment, a la banqueta blanc-i-vermella.

Sens dubte, Ferran Costa volia que el CE Manresa assumís la possessió de la pilota i el seu plantejament va reeixir. Des del servei inicial, els manresans la van monopolitzar, malgrat la pressió que exercien els jugadors espanyolistes a la parcel·la defensiva de l’oponent. Els blanc-i-vermells tocaven i tocaven amb paciència, criteri i encert fins a ultrapassar totes i cadascuna de les línies dels amfitrions per generar les primeres accions de perill. El xut de Pau Darbra es va estavellar al cos d’un defensa blanc-i-blau (min 3) i un company seu va tallar la intencionada centrada del mitja punta de Tiana envers Toni Peris (min 6).

El primer capítol del monòleg del CE Manresa va durar deu minuts. Llavors, va passar l’inesperat. Va ser després de l’aturada per la lesió al genoll que va obligar a substituir Toni Peris per Marc Cuello i a reubicar Álex Sánchez com a lateral. El RCD Espanyol B va forçar un córner. Carlos Mangada el va servir amb destresa i el golejador colombià Juan Camilo Becerra va rematar de cap a gol de forma inapel·lable superant la ferma oposició de Moha (min 11).

L’adversitat no va destarotar els bagencs. El CE Manresa va refermar la seva aposta per dominar el tempo del partit a través de la possessió. La primera cavalcada per l’esquerra de Joel Priego no va fructificar (min 15) i Javi Lancho va tallar el magnífic servei en profunditat de Marc Martínez envers Jaume Pascual (min 17). En contraposició, el lateral dret Pau Casadesús, exjugador del Club Gimnàstic de Manresa, va culminar una incursió com a interior amb un perillós xut armat des de la frontal de l’àrea de penal manresana que va sortir ben a prop del pal dret de la porteria defensada per Òscar Pulido (min 22). Tres minuts després, una pilota perduda per Marc Cuello va habilitar Abde per rematar en immillorable posició, però l’extrem va xutar de forma molt deficient (min 26).

Transcorreguda la primera mitja hora de joc, el guió del partit no s’havia modificat. El CE Manresa monopolitzava la possessió, però tenia la pilota en zones del terreny de joc inhàbils per generar accions de perill. La primera ocasió dels blanc-i-vermells es va produir en el primer segon del temps de recuperació de la primera meitat. Joel Priego va culminar una incursió com a extrem esquerre amb una enverinada rematada creuada que Ángel Fortuño va desviar a córner amb moltes dificultats. El servei va originar el penal per mans d’Abde. Un defensa espanyolista va refusar amb el cap la centrada de Dani Reina i Abde va desviar amb les mans la trajectòria de la posterior canonada d’Álex Sánchez. L’àrbitre va assenyalar penal i va excloure l’extrem dret per doble amonestació (min 45+1). Marc Martínez va transformar la pena màxima amb la seva característica mestria (min 45+3).

El domini del CE Manresa es va accentuar a la represa i, a més, va tenir la profunditat necessària. La determinació ofensiva dels bagencs era inequívoca. No endebades, els visitants es van aproximar cinc vegades de forma perillosa a l’àrea local en els primers nou minuts del segon període. La sisena va ser una rematada de cap d’Àlex Iglesias, arran d’una precisa centrada de Pau Darbra, que es va estavellar a la base del pal dret de la porteria del RCD Espanyol B (min 57). Quatre minuts després, Javi López va substituir Álex Sánchez i Jaume Pascual es va situar com a lateral esquerre. La primera intervenció del davanter del Pont de Vilomara va suposar la segona gran ocasió de gol del CE Manresa. Joel Priego va centrar des de la posició d’extrem esquerre i la rematada de cap de Javi López va fregar el pal esquerre de la porteria espanyolista (min 66).

Noah i Toni Larrosa es van incorporar al joc per esdevenir els nous estilets ofensius blanc-i-vermells (min 72) i el davanter d’origen ghanès va protagonitzar la següent ocasió dels visitants, una rematada de cap a centrada de Jaume Pascual que va anar fora per ben poc (min 75).

El CE Manresa va perseverar i va generar més accions de perill (fins a una dotzena en aquesta segona meitat). Ja en el temps de recuperació, la quarta ocasió de gol manresana va fructificar. Jaume Pascual va centrar amb la dreta des de la posició d’extrem esquerre, un defensa blanc-i-blau va modificar la trajectòria de la pilota i Toni Larrosa, al segon pal, va etzibar una gardela inapel·lable que va provocar l’èxtasi blanc-i-vermell (min 92).