El Club d'Escacs Súria i l'Escacs Catalònia-Joviat van celebrar dissabte els 75 anys de vida amb un torneig a la pista de l'Escorxador de Súria que va aplegar 117 participants d'entitats del Bages, el Berguedà i el Solsonès, entre altres. La jornada es va cloure amb un dinar popular després de l'acte de lliurament de trofeus, en el qual hi van participar els presidents dels dos clubs amfitrions, Ildefons Hernández (Catalònia-Joviat) i Jordi Cardona (CE Súria), així com el Gran Mestre manresà Jordi Magem; el president de la Federació Catalana d'Escacs, Pepo Viñas; i la regidora d'Ensenyament, Cultura i Festes de l'Ajuntament surienc, Alba Santamaria.

Els jugadors es van repartir en tres grups formats segons l'edat i l'experiència, per disputar set rondes de set minuts amb tres segons d’increment.

El grup A va ser el més nombrós, amb 73 jugadors, i el manresà Joan Mellado, Mestre Internacional de l'Escacs Catalonia-Joviat, va complir els pronòstics i va vèncer invicte, amb 6.5 punts. Francisco Javier Enciso i David Lorca, del mateix equip i amb 6 punts cadascun, van ser segon i tercer respectivament.

En el grup B, amb 26 participants, es va registrar un emocionant empat al capdavant de la classificació amb 6 punts entre Laia Cid (CE Sant Cugat) i Arnau Riera (CE Berguedà), que es va desfer a favor de la primera pel seu millor desempat. Laia Cid és la vigent campiona de Catalunya sub-8. Tercera va quedar Laia Martín (CE Súria), amb 5 punts.

D'entre els 18 escaquistes del grup C, els més petits, va triomfar Aitor Gràcia, del Catalonia-Joviat, amb un 7 de 7. Rere seu, al podi, van quedar Aran Martín (CE Súria), amb 6 punts, i Dani Perarnau (CE Súria), amb 5.

També es van lliurar premis a Anna Henestrosa (CE Cardona), 55a de la general, com a millor classificada femenina; així com a Eloi Puerto (CE Llinars) com a primer sub-12 (30è general); Joan Garriga (CE Berguedà), primer sub-14 (15è); i Dan Clotet Mas (Escacs Catalònia-Joviat) com a millor sub-16 (6è de la general).

El president de la federació catalana, Pepo Viñas, va lliurar als presidents dels dos clubs organitzadors una placa en reconeixement a la tasca realitzada durant tres quarts de segle.