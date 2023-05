L'Avinent Manresa va finalitzar cinquè i el Petromiralles CA Igualada setè en la primera jornada del grup principal del Campionat de Catalunya de clubs, que es va disputar a la pista de Cornellà. Els bagencs van quedar lluny de les dues places de descens, en les que de moment hi ha el conjunt anoienc. La competició, abans coneguda com a Lliga Catalana, es reprendrà el 13 de maig a l'estadi Joan Serrahima de Barcelona, on es decidirà el nom del guanyador i quins dos equips perden la categoria.

CLASSIFICACIÓ DEL GRUP A - JORNADA 1 L'Hospitalet At................................ 442 FC Barcelona..................................407 Cornellà At......................................404 AA Catalunya................................. 366.5 Avinent Manresa............................ 359.5 Aldhara Lleida UA...........................252.5 Petromiralles CA Igualada.............241.5 Barcelona At....................................174 El català de clubs és una competició mixta on se sumen els punts obtinguts tant pels atletes masculins com femenins. L'Avinent va apuntalar la cinquena plaça en els cinc triomfs assolits durant la jornada gràcies a Laura Bou, que va fer un bons 53.76 en els 400 metres; Meritxell Soler, amb 16.26.88 als 5.000 metres; Marina Guerrero, amb 4.48.41 en uns 1.500 m tàctics; Emília del Hoyo amb 13.99 en els 100 metres tanques; i Abel Casalí amb 14.40.44 en els 5.000 metres. Va destacar també el llançament de 44.52 d'Erika Sellart en la javelina que significa un nou rècord absolut del club. La lleidatana va acabar tercera a la seva prova. Dissabte dia 6 de maig, l'esquadra femenina del Club Atlètic Manresa acollirà la segona jornada del campionat d'Espanya de clubs, a la pista del Congost. El Petromiralles CA Igualada, que el curs passat va assolir l'ascens, va finalitzar en setena edició, amb tres terceres posicions com a millors registres individuals: Eloi Santafè en 100 m tanques (14.45), Cesc Boix en 1.500 m (3.54.74) i Núria Moix en llançament de pes (10.61).