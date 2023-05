La valuosa victòria assolida pel Centre d’Esports Manresa, dissabte, al terreny de joc del RCD Espanyol B (1 a 2) combinada amb la derrota encaixada per l’Atlètic Saguntí al feu del València Mestalla (2 a 0) van propiciar que el conjunt blanc-i-vermell passés a dependre únicament i exclusiva del seu rendiment i resultats per acomplir el somni de segellar la cinquena posició final i, en conseqüència, classificar-se per disputar la primera eliminatòria de les fases d’ascens a la Primera Divisió RFEF.

Ahir, diumenge, la inesperada derrota encaixada per l’Hèrcules CF a l’estadi José Rico Pérez contra la UD Alzira (0 a 1) i la igualada sense gols amb què va finalitzar el partit que van protagonitzar l’AE Prat i el Terrassa FC al Municipal de Sagnier van aclarir la situació a la classificació quan només falten dues jornades per al final de la lliga regular.

Quatre punts de sis. Una victòria i una igualada en els dos darrers partits. Aquesta és la collita que necessiten els irreductibles de Ferran Costa per garantir, matemàticament, la seva presència a les anhelades fases d’ascens. No endebades, després de la disputa de la 32a jornada, el CE Manresa ocupa el cinquè lloc a la taula classificatòria, amb 48 punts. Rere seu, trobem dues formacions que n’acumulen tres menys (45): el Terrassa FC i l’Atlètic Saguntí. L’últim equip que encara pot optar a la cinquena posició final és l’Hèrcules CF, conjunt que suma 43 punts.

Els dos darrers oponents dels blanc-i-vermells seran el campió el grup, el CD Terol i el cuer, el CD Ebro, l’equip representatiu del barri de la Almozara de Saragossa. El CD Terol no va desaprofitar, ahir, el primer match ball per certificar el títol de lliga i l’ascens directe a la Primera Divisió RFEF i va superar la SD Formentera (2 a 1) gràcies als gols materialitzats per Dani Villa (min 13) i Guille Andrés (min 39). Aquesta és una altra circumstància que afavoreix el CE Manresa. El conjunt entrenat per Víctor Bravo només ha encaixat una derrota en les primeres 32a jornades de la competició. El seu bagatge és de disset victòries, catorze empats i una única ensopegada. Per tant, sembla més factible sotmetre el CD Terol quan ja ha aconseguit l’objectiu que s’havia proposat que no pas fer-ho quan encara malda per ratificar la primera posició final. Així doncs, els al·licients que tenen els aficionats per donar suport al seu equip el proper diumenge, 7 de maig, a partir de les 12 hores, a l’estadi del Congost, són immillorables: empènyer els jugadors de Ferran Costa cap a la consecució d’una altra fita històrica i gaudir de les prestacions del millor equip del grup 3r de la Segona Divisió RFEF.

Una setmana després, la visita al terreny de joc del cuer CD Ebro serà tot un desafiament. Els aragonesos només han guanyat quatre partits, però n’han empatat una dotzena i han competit per puntuar setmana rere setmana. Al seu estadi, els de Saragossa han signat tres triomfs, han certificat set igualades i han cedit sis derrotes, això sí, totes per la mínima menys contra l’AE Prat (1 a 3).

Una altra de les conseqüències de la transcendent victòria de dissabte és que el CE Manresa només ha de sumar un o dos punts més per ratificar la seva presència a la primera eliminatòria de la Copa del Rei de la propera temporada.

La normativa que regula el de-senvolupament de la competició als cinc grups que configuren la Segona Divisió RFEF estableix que, en la primera eliminatòria de les fases d’ascens, els quarts i els cinquens classificats s’aparellaran, per sorteig, amb els segons i tercers de qualsevol de les agrupacions amb l’excepció de la pròpia. El partit d’anada es jugarà al camp de l’equip que hagi assolit una pitjor classificació. Per tant, a hores d’ara, els hipotètics oponents del CE Manresa serien el Reial Avilés Industrial i el Reial Valladolid Promesas (grup 1r); el Deportivo Alabès B i la SD Tarazona (grup 2n); el Recreativo de Huelva i el Recreativo Granada (grup 4t) i l’Atlètic de Madrid B i el CDA Navalcarnero (grup 5è).