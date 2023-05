El CF Igualada va segellar el seu setè triomf en la 09a jornada de la Fase per a l’Ascens. Les blaves van sotmetre el FC Cerdanyola (3 a 2). El conjunt vallesà es va avançar quan tot just s’havien jugat 5 minuts, però Peke va replicar de seguida (min 09). Mar Serracanta va certificar la remuntada abans del descans (min 44). A la represa, un penal comès per Esther Soler ,que va comportar la seva expulsió (min 67), va propiciar una nova igualada. Marina Salanova va donar el triomf a les locals en el temps de recuperació (min 92). El CF Igualada manté el lideratge (2,4 punts sumats per partit jugat).