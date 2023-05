Tal com va succeir en el partit de la primera volta, el Club Esportiu Navàs va saber neutralitzar els nombrosos recursos atacants del líder del grup 2n de la Segona Divisió Catalana Femenina, la UD Can Trias, i va cedir una derrota digna al Municipal de la Devesa (0 a 2), en partit corresponent a la 25a i penúltima jornada de la competició.

El conjunt bagenc va plantejar un entramat defensiu que va reduir a la mínima expressió el número d'ocasions de gol que va poder generar la formació vallesana. Les groc-i-negres van optar per parapetar-se a la seva parcel·la defensiva per pressionar les davanteres visitants amb tres línies molt properes l'una de l'altra. Aquesta opció tàctica, lògicament, va comportar que la vessant ofensiva de les amfitriones es vehiculés, únicament, a través de serveis en profunditat envers la posició de les dues extrems navassenques, Eva Esplet i Júlia Corominas.

Malauradament, quan només s'havien consumit deu minuts del primer període, una falta comesa pel CE Navàs a la frontal de la seva àrea de penal va ser el preludi del primer gol de la UD Can Trias. Cristina Camacho la va executar amb mestria i col·locació i va batre de forma inapel·lable Macarena Santos (0 a 1). Malgrat l'adversitat, les amfitriones no es van destarotar i es van matenir fidels al seu plantejament. Així doncs, la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva van correspondre al conjunt vallesà durant la resta de la primera meitat, però les jugadores entrenades per Lidia Ruiz no van poder generar ocasions de gol. Tampoc les groc-i-negres van sovintejar la porteria defensada per Clàudia Baró. L'acció ofensiva més remarcable del CE Navàs va ser una incursió com a extrem esquerre de Vanessa Galera que la defensa vallesana va conjurar.

Ja en el tram final d'aquest primer acte, un magnífic servei en profunditat va permetre la visitant Marta Campmany esmunyir-se pel bell mig de la defensa local i la central Berta Valls no va tenir cap altre alternativa que cometre penal per aturar la penetració de la jugadora de la UD Can Trias. Aroa López el va transformar (min 44). Macarena Santos no va poder arribar al seu col·locadíssim xut ras (0 a 2). Tot i ser conscients de la dificultat de reequilibrar el marcador, les groc-i-negres van mantenir una excel·lent actitud defensiva durant tot el segon període i només van concedir alguna acció de perill al líder, però cap ocasió de gol. A hores d'ara, el conjunt dirigit per Iván Álvarez ocupa el vuitè lloc a la taula classificatòria (33 punts).

El Jàbac i Terrassa, segon classificat, no es presenta al Municipal Emili Vicente de la Seu d'Urgell

L'interessantíssim partit que havien de jugar el FC Pirineus Starc Hotel i el Jàbac i Terrassa, el tercer i el segon classificats, diumenge, al Municipal Emili Vicente de la capital de l'Alt Urgell, no es va disputar per la incompareixença del conjunt egarenc. El Jàbac i Terrassa ja va tenir moltes dificultats per reunir un número adequat de jugadores per afrontar el duel corresponent a la 24a jornada al feu del FC Pirinaica, matx que va encarar amb només deu futbolistes. Una setmana enrere, tampoc es va presentar al terreny de joc del FC Pirineus Starc Hotel el CF Capellades. El Comitè de Competició ha de prendre una decisió sobre el guanyador d'ambdues confrontacions. Mentre s'espera que es dictaminin aquestes resolucions, la UD Can Trias encapçala la classificació amb 58 punts, seguida pel Jàbac i Terrassa (50) i el FC Pirineus Starc Hotel (50). No endebades, ahir, dilluns, la UD Can Trias va golejar el CD Badia (9 a 0) en jugar-se el partit ajornat corresponent a la 24a jornada. Tot i això, el més raonable és que el conjunt urgellenc sumi sis punts més (56) i que el resultat dels partits de la darrera jornada ENFAF Andorra B-FC Pirineus Starc Hotel i UD Can Trias-UE Calaf determinin el campió de lliga.

Quinzena victòria a la lliga del FC Pirinaica a Rubí

El FC Pirinaica va refermar el seu anhel d'arrabassar la hipotètica tercera posició final al Jàbac i Terrassa i es va imposar al feu del cinquè classificat, l'Olímpic Can Fatjó (1 a 2). Sara Pons va avançar les manresanes a l'electrònic quan tot just s'havien jugat cinc minuts del primer període i Eli Duran va materialitzar el 0 a 2 a l'inici de la la represa (min 55). El conjunt rubinenc va minimitzar el seu desavantatge gràcies a l'anotació de Sandra Martín (min 73) i va obligar les vermelles a mantenir la concentració defensiva fins el final de l'enfrontament. Les jugadores entrenades per Denis Prado i Laura Tejado són quartes, amb 49 punts, és a dir, només en sumen un menys que la formació egarenca.

La UE Calaf signa una golejada i puja fins a la sisena posició

Per la seva banda, la UE Calaf va sotmetre amb contundència el CFB Montcada (4 a 0) i s'enfila fins al sisè lloc a la taula classificatòria. Clàudia Roig (minuts 21 i 78) i Alba Planell (minuts 57 i 82), amb un doblet cadascuna, van possibilitar el triomf de les calafines. Els dos gols marcats per Clàudia Roig li permeten esdevenir la segona màxima golejadora del grup (25 gols marcats en 21 partits jugats), rere la carrilera esquerrana del FC Pirineus Starc Hotel Queralt Llompart (29 gols en 20 partits).

Triomfs del CE Moià a Badia del Vallès i del CF Capellades contra l'ENFAF Andorra B

Per últim, assenyalar que el Club Esportiu Moià va segellar la seva quarta victòria de l'exercici a la lliga en guanyar a domicili el CD Badia (1 a 2). Laia Herrero va donar avantatge a les moianeses en el tram inicial de l'enfrontament (min 6), però Alba Sánchez va reequilibrar el marcador tot just iniciar-se la represa (min 46). La segona anotació de Laia Herrero (min 78) va decidir el guanyador de la confrontació.

El CF Capellades també va ratificar la seva progressió en vèncer l'ENFAF Andorra B (3 a 1). Anna Itizar Font (min 25), Noa García en transformar un penal (min 31) i Marina Soler van certificar el tercer triomf de les anoienques a la competició. A hores d'ara, el CF Capellades ocupa l'onzena posició a la classificació (15 punts), seguit pel CE Moià (13).

Una victòria separa el CF Castellterçol del subcampionat al grup 6è

El CF Castellterçol no va decebre i va signar un nou triomf, el dinovè de l'exercici, al terreny de joc de l'OAR Vic (1 a 4). El tercet de golejadores del conjunt del Moianès va propiciar la victòria. Jana Nuevo va marcar un doblet (minuts 22 i 90) i Júlia Catot (min 26) i Nora Rosales (min 30) van complementar l'activitat anotadora de la seva companya a la davantera castellterçolenca. El tercer classificat, la UE l'Estartit, també va vèncer al camp de l'AE Roses (0 a 5). En conseqüència, l'equip del Baix Empordà, que té el goal average particular a favor amb la formació del Moianès, és manté a només dos punts del CF Castellterçol (57 per 55). Per tant, en la darrera jornada, les castellterçolenques hauran de sotmetre la Fundació UE Vic B per garantir-se el subcampionat.

Doloroses derrotes del CE Berga, el CF Solsona i el Club Gimnàstic de Manresa a la Primera Femenina

Els tres equips de l'àmbit informatiu de Regió7 que militen al grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina van perdre en la 28a jornada de la competició. L'ensopegada del Club Esportiu Berga al feu del líder, l'EF Mataró (6 a 0), no ha de reportar greus conseqüències a les blanc-i-vermelles. En contraposició, la golejada encaixada pel CF Solsona al terreny de joc del CD Sant Gabriel B (6 a 0) i la derrota cedida al Gimnàstic Parc pel conjunt manresà contra la Unificació CF Santa Perpètua (1 a 3), agreujen la delicada situació de solsonines i bagenques a la taula classificatòria, oimés quan la primera formació que, a hores d'ara, eludiria el descens de categoria, la Fundació Terrassa FC B, va puntuar al camp del CD Can Parellada (2 a 2). Per tant, el conjunt egarenc manté la quinzena posició a la classificació (29 punts). El setzè lloc correspon al CF Solsona (25) i el dissetè al Club Gimnàstic de Manresa (21). Malgrat tot, encara s'han de jugar sis jornades abans de la conclusió de la competició.

L'ensopegada a Sant Vicenç dels Horts complica la permanècia del Club Esportiu Òdena

La jornada tampoc va ser reeixida per a les dues formacions que militen al grup 1r. Sobretot, per al Club Esportiu Òdena. El conjunt anoienc va perdre el transcendent duel que va jugar al terreny de joc de l'AE Sant Vicenç (3 a 2). Un doblet de la local Lucía Perera (minuts 10 i 15) va donar un sòlid avantatge a l'equip amfitrió (2 a 0). La visitant Carla Roset va revitalitzar les possibilitats de puntuar del CE Òdena en reduir la diferència a l'electrònic a l'equador del segon període (min 67), però Laura Serrano va replicar vuit minuts després (3 a 1). El gol de Nerea González (min 77) va donar opcions d'assolir l'empat a les anoienques fins al final del partit. Malgrat tot, aquesta possibilitat no va fructificar. A més, la derrota del CE Òdena es va combinar amb la contundent victòria del CF Verdú-Vall del Corb contra el CF Mirasol-Baco Unión (4 a 1). Així doncs, la formació anoienca cedeix la catorzena posició al conjunt lleidatà (23 punts) i davalla fins a la quinzena (21). El setzè classificat, el primer equip que, a hores d'ara, perdria la categoria, l'AE Sant Vicenç, suma els mateixos punts que el CE Òdena (21).

Per la seva banda, el CF Martorell va posar el punt final a una ratxa de quatre derrotes consecutives i va aconseguir una igualada sense gols al Municipal Torrent de Llops contra el FC Sant Quirze. Les blanc-i-vermelles mantenen la dissetena posició a la taula classificatòria (17 punts).