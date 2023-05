El partit s’anava consumint enmig de la desesperació i la incredulitat de l’afició, que veia com el seu equip no podia marcar un gol a un Osasuna que estava amb un home menys des de la mitja hora de joc. I aleshores va aparèixer Jordi Alba, que feia una estona que havia entrat substituïnt Balde: una de les vaques sagrades del conjunt que dirigeix Xavi, un lateral admirat i un futbolista darrerament criticat com a símbol d’una època ja periclitada, quan només faltaven cinc minuts pel final va xutar amb l’exterior des de l’esquerre de l’atac la pilota servida per De Jong de cap i l’esfèrica va entrar pel pal curt. L’èxtasi. I el títol ja és sobre la taula embolicat, a falta de posar-li el llacet.

El matx del Camp Nou va ser de domini blaugrana davant un Osasuna que va presentar un onze ple de suplents per la imminència de l’històric partit que jugarà dissabte a la nit a La Cartuja de Sevilla: la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid. El Barça va agafar les regnes, però el rival no es va resignar a tancar-se i a defensar-se. A la mitja hora de joc, el debutant Herrando va agafar Pedri quan el canari s’escapava directe a porteria i Iglesias Villanueva el va expulsar amb vermella directa. Una errada de concepte d’un novell a qui la il·lusió de l’estrena a Primera li va durar ben poca estona.

Com dissabte contra el Betis, el Barça es veia afavorit per la inferioritat numèrica del rival. Però si davant els andalusos va reaccionar amb dos gols en cinc minuts que sentenciaven el partit (3-0 a la mitja part), ahir va ser totalment a l’inrevés i l’equip de Xavi no va saber com fer mal a l’Osasuna. Les centrades frontals no trobaven rematador, les accions per dins topaven amb la defensa navarresa, i quan una pilota arribava a la porteria, Áitor abortava el perill.

La superioritat no es va notar al marcador fins el gol d’Alba. Pedri i De Jong van fallar dos gols claríssims davant de porteria i entre Ansu, Lewandowski, Raphinha, el mateix Pedri i Dembelé van xutar desviat o contra el cos d’un o altre defensa. Ferran Torres en un rebot va enviar la pilota fora per centímetres, en una altra acció que va acabar en gol del polonès va ser objecte d’un fora de joc mil·limètric. Semblava un malson, sintetitzat en la darrera jugada del partit, amb un Ansu ansiós que va cavalcar, va regatejar i va xutar massa desplaçat.

Un d’aquells partits que es van enverinant, que s’hauria pogut transformar en una petita tragèdia si Ter Stegen no hagués aturat un xut d’Iker Muñoz al 65. Fins que el lateral esquerre titular de l’època gloriosa va enganxar un xut difícil d’executar que va entrar pel pal del porter. 1-0, un esbufec d’alleujament i la Lliga que queda molt, molt a prop.