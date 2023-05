Dos gols del Sala 5 Martorell materialitzats amb només dinou segons de diferència van determinar el guanyador del vibrant partit de quarts de final de la Copa Catalunya que van protagonitzar el Covisa Manresa FS i el conjunt martorellenc, dimarts, al pavelló del Pujolet (3 a 5). Així doncs, la formació entrenada per Víctor González tornarà a prendre part, el proper setembre, a la Final Four d’aquesta competició, a la qual accedeixen directament els dos equips catalans que militen a la Primera Divisió: el Barça i l’Industrias Santa Coloma.

Tal com és habitual, la setena eliminatòria de la Copa Catalunya es va jugar a partit únic. Tot i enfrontar-se a un oponent que milita a la Segona Divisió Nacional, el Covisa Manresa FS (Segona B) va palesar la seva ambició des del servei inicial i Manu només va necessitar tres segons per armar la primera canonada dels amfitrions. El golejador blanc-i-vermell ja havia xutat tres vegades quan tot just s’havien consumit 21 segons de l’enfrontament. Va ser el preludi de la primera ocasió dels locals. Imad Ruiz va aturar l’enverinada gardela d’Aarón Riera (min 2).

El Sala 5 Martorell va replicar el Covisa Manresa FS amb la mateixa intensitat i determinació i es va avançar a l’electrònic arran d’una paret trenada entre Ibai Espinosa i Èric Panés que va habilitar el destre ala per afusellar Sergio Arriero (min 3). Quinze segons després, la canonada d’Asis Boukhress es va estavellar al pal esquerre de la porteria visitant. Tot seguit, la base del pal dret de la local va repel·lir el xut ras i creuat de Pau Albacete (min 4). El ritme del partit era vertiginós i les ocasions d’un i altre equip sovintejaven. Els blanc-i-vermells van aprofitar la quarta per batre Imad Ruiz. L’ala santjoanenc Carles Lavado va pispar la pilota a Abdelmalik Akarkach, la va conduir i va etzibar una rematada rasa inapel·lable (min 9). En els següents tres minuts, el Covisa Maresa FS va flirtejar amb el segon gol quatre vegades, però una magnífica passada de Pau Albacete va habilitar Fouad El Amrani per marcar el segon gol martorellenc (min 16).

Pau Albacete i Asis Boukhress van palesar en els primers segons de la represa que ambdues formacions refermarien la seva inequívoca vocació ofensiva. Malgrat això, l’asfixiant pressió del Sala 5 Martorell a la parcel·la defensiva de l’oponent va generar dificultats als jugadors del Covisa Manresa FS. Els blanc-i-vermells es van refer i Xavi Cols va pispar una pilota que li va permetre encarar en solitari Imad Ruiz i superar-lo amb una precisa vaselina (min 28). La igualada va esperonar els amfitrions i Àlex Terraga Terri va encertar a tallar una pilota jugada amb el peu pel porter Imad Ruiz per assistir Asis Boukhress. L’ala-pivot va marcar el 3 a 2 a porteria buida (min 33).

El Sala 5 Martorell va tardar uns minuts a trobar el desllorigador per modificar un marcador advers que l’eliminava. Una acció d’estratègia va propiciar el gol de l’empat. Roger Bermusell va servir de banda i Fouad El Amrani va armar un potent xut a mig metre d'alçada que Sergio Arriero no va poder retenir. La pilota va habilitar el pivot Èric Panés per empatar a tres (min 37). Dinou segons després, una assistència de Pau Albacete va permetre Fouad El Amrani sentenciar el guanyador de l’eliminatòria (3 a 4).