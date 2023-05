El Fit Kid Navàs ha obtingut bons resultats al Campionat d’Espanya, que es va fer el cap de setmana passat a Blanes amb més de 2.000 ballarines i ballarins. L'equip de competició de Fit Kid Navàs, del gimnàs l'Eix, hi va participar amb 13 coreografies, 10 de les quals van aconseguir podi.

En total van ser 4 ors, 4 plates i 2 bronzes d'una modalitat que combina exercicis gimnàstics amb coreografies, entrellaçant balls amb tot tipus d’acrobàcies que es compliquen segons la categoria.

Quatre ors

Xènia Córdoba va ser campiona d’Espanya en Solo Fit Kid Promo Júnior. Laura Torrente va obtenir la primera posició en Solo Adulto, una de les categories més exigents de la competició. També van pujar al primer calaix del podi el Grup Fit Kid Promo Adulto format per Karen Fernández, Marina Santasusana, Laura Vall, Laura Torrente i Guillem Cabra. I van obtenir també medalla d'or el duo Promo Adulto de Laura Torrente i Karen Fernández.

Quatre plates

Pel que fa les segones posicions de l'equip navassenc, Guillem Cabra va assolir la medalla de plata en la categoria Solo Fit Kid Adulto Masculí. Laura Vall i Xènia Córdoba també van obtenir el seong lloc en Duo Promo Júnior. També van pujar al segon lloc del podi el Duo Baby format per Laia Carol i la Martina Just, i el Duo Adulto d'Aina Serra i Guillem Cabra, amb una gran competència.

Dos bronzes

Van assolir la tercera posició el Grup Fit Kid Baby format per Sara Llorens, Bet Roca, Jana Guitart, Carla Manent, Carlota Gómez, Laia Carol i Martina Just. I també van quedar tercers classificats el Grup Fit Kid Adulto format per Aina Serra, Xènia Córdoba, Laura Torrente i Guillem Cabra.

D'altra banda, van aconseguir la quarta posició al Campionat d'Espanya el Solo Fit Kid Baby de Carla Manent i el Duo Baby de Bet Roca i Jana Guitart. Per últim, en la categoria amb més participants del campionat, van quedar semifinalistes el grup Promo Kid format per Arlet Trench, Anna Galera, Laura De La Corte i Júlia Badrenas.

Les monitores i el monitor de l'equip de competició de Fit Kid Navàs han destacat "l'esforç i la dedicació que han mostrat totes les ballarines i el ballarí de l’equip en aquesta temporada, que ha estat molt intensa, i amb més coreografies que mai". I han remarcat que afronten la temporada que ve "amb nous reptes esportius i de creixement com a equip".