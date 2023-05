L'Igualada Rigat ha informat aquest dijous que no renovarà l'actual cos tècnic del primer equip masculí per a la temporada que ve, després de dos cursos com a màxims responsables de la formació. Segons la nota que ha publicat l'entitat, el motiu és "la manifestació de Xavier Garcia i Jordi Mellado de no continuar" i "la dificultat per formar un equip al voltant de l'entrenador, Francesc Fernández".

La notícia arriba poc més d'una setmana abans de l'inici del play-off de quarts de final de la lliga contra el Deportivo Liceo. En els dos cursos, Fernández, Mellado i Garcia han classificat els arlequinats dos anys seguits per a la World Skate Europe Cup, a la qual han arribat als quarts de final, i aquesta temporada l'han fet entrar a la fase final de la Copa del Rei i dels play-offs pel títol. La nota del club conclou dient "moltes gràcies per aquests dos anys inoblidables, plens de moments bons i no tan bons, però dels quals sempre hem pogut treure quelcom positiu i millorar".