Odissea de les bones la que té la direcció tècnica de Sedis Bàsquet aquesta primavera. Després d’una temporada més que notable gràcies a una excelsa segona volta a la Lliga Femenina Endesa, el Cadí la Seu, el primer equip femení del club urgellenc, es veu immers en una mena de final de cicle i de reconstrucció gairebé total. Només tres jugadores de la plantilla que ha acabat el curs té assegurada la continuïtat i ni tan sols el tècnic Jordi Acero està confirmat. I tot plegat, en un món del bàsquet femení amb catxets a l’alça a nivell general però reducció de pressupost a la Seu d’Urgell.

El Cadí la Seu va acabar la lliga regular en sisena posició i això li permetrà jugar l’Eurocup. Malgrat les retallades pressupostàries el club de la Seu serà a Europa. Cal veure, però, si haurà de jugar fase prèvia. Dependrà del nombre d’inscrits -situació que no se sabrà fins a principi de juliol- i del fet d’haver quedat finalment en setè lloc a la classificació atès que el CBS Barça va sorprendre l’Uni Girona als quarts de final, on les urgellenques ja no van competir davant un Perfumerías Avenida que les va trepitjar en els dos partits del play-off després d’uns últims dos partits de lliga força decebedors a las Palmas i al Palau d’Esports contra les gironines.

La primera baixa confirmada és la d’Stephanie Watts. L’ala americana que arribaria a mitja temporada per substituir el fiasco de Taylor Koenen ha estat un dels revulsius de l’equip i una de les claus de la remuntada que el conjunt ha dut a terme a la segona volta. Excelsa. Watts, amb presència a l’WNBA, s’ha trobat molt a gust a la Seu i no hauria fet un lleig a continuar-hi. El catxet, però, ho ha fet impossible. Per continuar demanava un muntant gens desorbitat pel que s’està pagant ja ara en el bàsquet femení. Però que suposava el doble del màxim que li podia oferir Sedis Bàsquet.

Pesa l'economia

De fet, el tema econòmic serà, més que mai, una llosa per al club de la Seu. I més quan per necessitats pressupostàries i no posar en perill la base del club, raó de ser de l’entitat en gran part, caldrà fer una reducció, almenys d’entrada, del 15% més o menys respecte d’allò que s’ha invertit els darrers cursos. Això vol dir que es disposarà de menys de 350.000 euros per al primer equip. Amb aquesta variable com un dels principals contratemps, el Cadí la Seu s’haurà de reinventar.

El disseny de la futura plantilla passa per un grup amb onze jugadores. El club i la direcció esportiva estan avaluant detalladament el conjunt d’una temporada on hi va haver molts problemes durant el primer tram, amb fins a tres sortides de basquetbolistes -Maria Kostourkova, la citada Koenen i finalment la capitana Ariadna Pujol- i dues incorporacions temporeres -Watts i Jelena Vucetic- per decidir respecte de la continuïtat de Jordi Acero, el tècnic que va substituir Bernat Canut. No està descartat, però tampoc confirmat.

Les fonts del club consultades han assegurat que més enllà del balanç de la temporada recentment acabada s’ha de tenir en compte que la plantilla experimentarà molts canvis i que serà especialment jove. I és que gent experimentada com Georgina Bahí o Jewel Tunstull, o fins i tot Laia Raventós o Laura Peña tot i la seva joventut, no continuaran a l’equip. Moltes per decisió pròpia, d’altres perquè el club ja no les pot retenir més per una qüestió de fitxa. De salari davant l’interès d’altres equips.

Molts moviments

Hores d’ara, segons que ha pogut saber Regió7, la propera temporada la plantilla es bastirà sobre tres noms: Elise Ramette, base; Júlia Soler, ala; i Montserrat Brotons, pivot. Les tres continuen. S’hi podria afegir la montenegrina arrelada a Catalunya Bojana Kovacevic, però no és gens clar. Les noves incorporacions s’estan tot just perfilant. I noms clars sobre la taula no n’hi ha. Hi ha gestions avançades però res de tancat, segons les fonts del club consultades.

Són més clares les sortides. Laura Peña, condicionada a la seva recuperació, tindria un peu i mig a l’Uni Girona. Laia Raventós, després d’un any molt irregular, voldria apartar-se un temps del món del bàsquet. Les dues temporeres, per motius diversos, no seguiran tampoc. I Tunstull i Paula Strautmane han complert cicle a la Seu després que l’estiu passat se les pogués renovar gairebé a contracorrent. O donant per fet, vaja, que no seria possible.

Queda una Bahí que després del seu retorn a l’Alt Urgell i ja en la recta final de la seva carrera com a basquetbolista estaria valorant iniciar una nova aventura a l’estranger, segurament al costat del tècnic urgellenc Bernat Canut, que pràcticament segur que no continuarà a Girona. Ni ell ni l’entitat no han acabat d’encaixar. No hi ha hagut prou feeling enmig d’una temporada tempestuosa a Fontajau.