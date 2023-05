El CN Manresa masculí té aquest dissabte al matí una cita vital per començar amb bon peu el camí de retorn cap a les categories estatals de waterpolo, on va jugar tantes temporades. L'equip de David Torilo, invicte durant tota la primera fase de la competició, rep a les 12.30 hores d'aquest dissabte el CDW Túria B com a primera cita d'un triangular que ha de guanyar per seguir endavant. A més, no és una fase d'anada i tornada, sinó que només es juguen dos partits, motiu pel qual una errada pot ser fatal.

Els manresans, que no juguen a la lliga estatal des de la temporada 2012-13, han fet una lliga gairebé perfecta, però ara han de demostrar la seva capacitat contra el Túria B i el Real Canoe B. Davant dels madrilenys es jugarà el proper 13 de maig i el partit entre els dos adversaris, el Túria B-Canoe B, serà el dia 20. La final, la que atorgaria l'ascens, arrencaria el cap de setmana del 27 i 28 de maig i la tornada seria el 3 o 4 de juny. El Manresa la jugaria sempre a fora. Els jugadors que han jugat en la primera fase han estat Aarón Luján, Aleix Estany, Arnau Fernández, Arnau León, Arnau Noguera, Eloi Maspla, Enric del Blanco, Eric Cruz, Genís Trias, Gerard Fernández, Guillem Lafoz, Ivan Rey, Lluís Mayol, Martí Puerta, Miqueas Ezequiel Bianco, Oriol Muns, Pol Monné, Raúl Ruiz, Roc Serra, Roger Fargas, Valentin Iulian Chircu i Xavier Pelegrín.