El Covisa Manresa intentarà aquest dissabte a la tarda (16 hores) sumar els tres punts en joc per aspirar a la segona posició final del grup 3 de Segona Divisió B, la qual cosa li permetria disputar a casa la tornada de la primera eliminatòria d'ascens a Segona. Els manresans visiten a les quatre de la tarda una pista complicada, la d'un Industrias B que arriba a l'última jornada sense haver assegurat la permanència. Els jugadors de Borja Burgos haurien de vèncer i esperar una derrota o un empat del Cerdanyola en el derbi de superproximitat amb el Ripollet, últim classificat i ja descendit. Almenys els manresans viatgen amb la tranquil·litat de tenir assegurat el tercer lloc passi el que passi.

L'oposició que pot trobar el Manresa dependrà dels resultats que es vagin donat en una sobretaula de jornada unificada. Amb dues places de descens ja adjudicades al Ripollet i al retirat Elx, n'hi ha dues més en joc. L'Industrias en podria tenir prou amb un empat, fins i tot perdent, ja que té 41 punts, com el Nova Elda, i a darrere té el Calvià (40), l'Escola Pia i el Picassent (39) i el Penya Esplugues (38). Aquests dos equips, a més, s'enfronten, amb la qual cosa qui perdi estarà al pou i un empat hi pot deixar els segons.

El Covisa, que arriba després d'una victòria, la de la setmana passada contra el Natació Sabadell, que li va donar el lloc de play-off, té la important baixa del porter Sergio Arriero, que també es perdrà el partit d'anada de la primera eliminatòria del play-off, que ara mateix es disputaria al Pujolet. La resta de l'equip està en bones condicions físiques. L'equip manresà, que també s'ha classificat per a la propera edició de la Copa del Rei, jugaria contra el propi Cerdanyola en cas que les coses acabessin com estan ara. També estarà interessant la lluita pel quart i últim lloc que fa passar a les eliminatòries. Capítol a part mereix el duel entre l’Escola Pia i el Mataró. Els maresmencs necessiten la victòria per entrar a les eliminatòries, amb l’Hospitalet i el Natació Sabadell a l’espera d’esdeveniments. L’Escola Pia, necessita els punts per salvar-se.