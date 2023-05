El corredor igualadí del GE Oliana Marc Ollé, com a guanyador, i el cabrianès dels AE Mountain Runners del Berguedà Lluís Ruiz, com a tercer classificat, van impulsar la selecció catalana masculina de curses d'ultraresistència al triomf per equips al Campionat d'Espanya, que es feia coincidir amb la cursa Trencacims de Paüls.

Ollé va completar els 75 quilòmetres de la cursa, amb un desnivell positiu de 5.300 metres i un d'acumulat de 10.600, amb un temps de 8 hores, 57 minuts i 42 segons. Amb el triomf, s'afegeix al moianès Gerard Morales Blacky, Andreu Simon i Marta Molist com els únics catalans guanyadors d'aquesta prova individual. L'anoienc va quedar per davant de Miguel Ángel Heras, de la selecció de Castella i Lleó, que va arribar a 1 minut i 7 segons, i de Ruiz, que va ser tercer, a 22 minuts i 10 segons del guanyador i amb gairebé sis minuts de marge respecte del quart, el seu company de selecció Aleix Toda. Tots tres van ser els que van puntuar per donar el títol a l'equip català. D'aquesta manera, Catalunya va vèncer amb 8 punts, per davant dels 16 de la selecció andalusa i dels 29 de Castella i Lleó. Bronze rajadellenc Pel que fa a la competició femenina, també va caure una medalla per a les corredores de casa nostra. Va ser la rajadellenca Marta Muixí, de l'AE Diedre, que va quedar en dissetena posició en la cursa individual, però va ser la segona catalana que va puntuar perquè l'equip guanyés el bronze. Muixí va fer un temps de 12.44.44, a 1 hora, 43 minuts i 40 segons de la guanyadora, la corredora de Castella-la Manxa Gemma Arenas. La primera catalana va ser Montse Martínez, de l'AE Matxacuca. Elles dues i Anna Olivares, independent, van fer que Catalunya acumulés 42 punts i quedés darrere de l'or d'Andalusia (12) i de la plata d'Euskadi (37), i amb vut punts de distància respecte del País Valencià, quart,